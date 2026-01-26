Trader Joe's炸洋蔥花球 槓上澳美客牛排招牌菜

連鎖超市Trader Joe's。路透

連鎖超市Trader Joe's 槓上了澳美客（Outback）牛排 館。儘管兩家企業在餐飲領域的定位截然不同，如今卻因一道經典菜餚展開正面交鋒。

每日郵報報導，炸洋蔥花球（Bloomin' Onion）是澳美客牛排館的招牌開胃菜，以手工切成綻放花朵狀的大洋蔥為特色，裹上調味麵粉後油炸至金黃酥脆，佐以辛辣沾醬。在這道菜爆紅之際，Trader Joe's現也上架了山寨版。

這款名為「洋蔥花」（Onion Flowers）的超市版開胃菜，只需用氣炸鍋烹調，不到15分鐘，即可在家重現餐廳級風味。官網說明指出，建議將它作為豐盛的開胃小點，供觀看賽事聚會、雞尾酒會或桌遊之夜享用。

在價格方面，Trader Joe's以5.49元的售價勝出，遠低於澳美客11.99元。超市版更健康，每份僅含700卡路里，而澳美客牛排館的同款料理熱量高達1900卡。

消費者也注意到營養成分的差異。社群平台Reddit一位用戶在討論這款Trader Joe's新商品的貼文中指出，這款比澳美客的版本健康得多，雖非完美但較優。

目前Trader Joe's的平替品已有眾多擁護者在網上表達讚賞。一位吃過的人說，用氣炸鍋烹調洋蔥圈改變了遊戲規則，炸出的酥脆程度讓人忘記這其實是配菜。其他消費者則迫不及待想親自品嚐這道開胃菜，「我不知道Trader Joe's有賣這個，周末立刻去採購，感謝分享」。

但也有部分消費者失望地表示，買的產品中間部分太過軟爛，最後只能丟棄；明明比建議時間多烤了，但咬到中間部位時依然難以下嚥；這些洋蔥受熱不均，酥脆麵衣直接剝落，洋蔥卻原封不動，本想好好享用，但大家都很失望。

擁有狂熱粉絲的Trader Joe's以獨特爆款商品聞名，從百味貝果調味料到售價2.99元卻能在網上轉售數千元的爆紅迷你托特包。近期，Trader Joe's更為健康汽水風潮推波助瀾。

日前麻塞諸塞州一名顧客發現當地門市貨架上陳列著粉紅與鮮紅罐裝汽水，隨即在網上分享消息。目前這款售價1.99元的飲料提供草莓香草與櫻桃可樂兩種口味。

草莓香草口味每罐含糖量僅4克、熱量30大卡，成分包含草莓果 泥、蔗糖、蘋果醋與甜菊糖；櫻桃可樂口味含糖量5克、熱量40大卡，配方幾乎相同，僅以櫻桃汁取代草莓果泥。

去年11月，Trader Joe's重新推出一款粉絲最愛商品：巧克力馬斯卡彭起司，這款限時商品選在節日歡聚時節再度登場。