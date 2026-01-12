Trader Joe's這份3.99元日式炒飯 讓周間晚餐輕鬆上桌

連鎖超市Trader Joe's。路透

每個人在連鎖超市Trader Joe's 都有自己必買的商品。南方生活（Southern Living）網站副總編輯賽瑞柯拉（Lisa Cericola）說，每個月她都會前往Trader Joe's，囤積兩種食品：給挑食孩子的冷凍辣雞翅，以及給全家人的冷凍日式炒飯。她表示，只要冷凍庫裡備著幾袋這道全熟炒飯，總讓她安心，即使當天其他事都出問題，晚餐依然能準時端上桌。

賽瑞柯拉說，她喜愛Trader Joe's日式炒飯的理由是，它並非市售一般的炒飯，與常見的配料豌豆、胡蘿蔔不同，Trader Joe's這款炒飯加入毛豆、海帶絲、胡蘿蔔絲與炸豆腐 丁。米飯以醬油和味醂調味，即使不再加料也味道十足。

食用前只需用平底鍋或微波加熱，便能享用一頓含澱粉、蛋白質與蔬菜等營養完整的餐點。

升級吃法

雖然直接食用已相當美味，賽瑞柯拉常將它作為基礎食材，變化出更豐盛的料理；並且每周更換不同吃法，讓周間晚餐更有趣。

調味升級：淋上少許芝麻香油、撒上辣脆醬與蔥花，與其他食材相得益彰。

加入蛋香：有時賽瑞柯拉會將炒蛋鋪在炒飯上，或將炒蛋拌入其中。

變身蓋飯：這道炒飯也是蓋飯的絕佳基底，鋪上烤雞、牛排 條或烤鮭魚即可。

增添蔬菜：賽瑞柯拉也曾加入清炒菠菜或小白菜來增加蔬菜份量。

無論作為晚餐的基底或直接當作主餐，賽瑞柯拉說，每袋16盎司、3.99元的價格，絕對物超所值。