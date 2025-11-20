Trader Joe's玉米罐造型香氛 節日送禮搶手貨

連鎖超市Trader Joe's。（路透）

年底節日季來臨，挑選合適的禮物成為一大課題。食譜 網站All Recipes撰稿人席德妮·溫菲爾德（Sydney Wingfield）表示，她最喜歡在節日期間逛連鎖超市Trader Joe's （TJ），因為店裡有琳瑯滿目的禮物選擇：從回歸的巧克力聖誕倒數日曆、粉絲最愛、適合裝進禮籃的甜味抹醬，到新的爆款迷你托特包。

溫菲爾德說，但她最新發現的TJ商品已成為本季搶手貨，這款完美的禮物，售價僅6元。

TJ全新玉米罐造型香氛蠟燭

自1992年起，經典黃色包裝的TJ整粒玉米罐頭便成為店內常駐商品；但今年節日購物時，務必仔細檢視標籤，因為它可能已化身為新款「玉米罐造型香氛蠟燭」（Can of Corn Scented Candle）。

這款售價5.99元的大豆蠟（soy wax）混合香氛蠟燭，裝在造型酷似同名產品的罐中，散發著剛出爐的自製玉米麵包香氣。

TJ表示，這款香氛可營造溫馨宜人的氛圍，尤其適合親友團聚的節日時刻。九盎司的容量既適合贈送主人、或當作派對交換禮物，亦能點綴節日季的廚房空間。

社群平台Reddit上的TJ粉絲已紛紛表達對新品的熱烈迴響，有人發文說，天啊！今晚剛買回家，整間屋子都飄著誘人香氣。另一位用戶說，她完全迷上這款香氛，明天要再去多買幾罐。

另有網友驚嘆這款蠟燭與TJ玉米罐頭的相似度，她打趣說，經常買這款罐頭，現在完全分不清了。

溫菲爾德提醒，無論是想為親友搶購這款新奇商品，或是純粹留做自用，都得趕快前往鄰近門市；如同TJ其他季節熱銷商品，這款蠟燭也是限時販售。