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蛋價瘋漲 除了禽流感還有另一個原因

編譯周靜芝 / 即時報導
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全國各地的雞蛋價格都在飆漲，且今年恐將進一步攀升。圖為加州超市陳列的雞蛋。(歐新社)
全國各地的雞蛋價格都在飆漲，且今年恐將進一步攀升。圖為加州超市陳列的雞蛋。(歐新社)

全國各地的雞蛋價格都在飆漲，且今年恐將進一步攀升。

每日郵報報導，自2023年夏季以來，一打雞蛋的價格已增逾一倍，並在去年12月創下近歷史新高的4.15元；雖然未達到兩年前創下的4.82元記錄，但農業部預測今年的價格還會再上揚20%。

各地消費者所付的蛋價已超過平均價格的兩倍，許多人表示，附近超市的貨架空空如也；有些店家為應付雞蛋短缺，甚至限制顧客購買的數量。

致命的禽流感病毒正迫使養雞場每月宰殺數百萬隻雞，這也推高了蛋價。

明尼亞波里斯市居民密爾絲（Sage Mills）上周買雞蛋來烤生日蛋糕，她對美聯社表示，「這簡直是搶劫」。她說，雞蛋曾經是日常的主食，但現在還不如直接出去吃。

CBS新聞報導，在麻州部分地區的超市Market Basket，購物者被要求限購兩盒雞蛋；拉斯維加斯的居民發現貨架上空蕩蕩，而加州一些地區，蛋價平均每打漲至9元。

美聯社報導，一旦在養雞場發現禽流感病毒，所有的雞將被宰殺，以防止病毒傳播；而大型養雞場通常飼養超過100萬隻雞，只要有幾隻雞受到感染，就會造成供應緊俏。自這波疫情爆發以來，已有超過1.45億隻雞、火雞和其他禽類被宰殺，其中絕大多數是蛋雞。

非籠養雞蛋的相關法令，也是造成部分供應中斷與價格上漲的原因。有機雞蛋與非籠養雞蛋的價格原本就較高，但10個州的新法律，規定了雞隻的最小空間或對非籠養蛋雞的要求。

4日在芝加哥的目標百貨，一打大的普通雞蛋售價4.49元，但同樣數量與等級的非籠養雞蛋售價為6.19元。

蛋價飆漲速度超過通膨，對已在為食品價格頭痛不已的美國人，帶來更大的損失。據CBS新聞的價格追蹤報告，12月一打雞蛋的平均價格較前一年上漲60%。與此同時，12月食品的年通膨率為2.5%，日常食品價格僅上揚了0.3%。

儘管川普總統在上任的第一天就承諾要降低食品雜貨價格，但仍因蛋價暴漲而面臨反彈；副總統范斯近日表示，降低食品雜貨價格「需要一點時間」。

雞蛋 禽流感 目標百貨

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