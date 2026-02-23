每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

我的頻道

世界新聞網馬雯婷／即時報導
蘋果富含纖維、抗氧化物質與碳水化合物，對整體健康有明顯益處。（美聯社）
蘋果富含纖維、抗氧化物質與碳水化合物，對整體健康有明顯益處。（美聯社）

蘋果是超市中最常見的水果之一，這並非偶然。它們價格實惠、全年可得，且擁有多種受歡迎的品種。然而，偶爾食用健康食物如蘋果，與每天持續食用，其效果並不相同。

據Real Simple報導，為了更全面了解蘋果對人體的長期影響，我們邀請註冊營養師解析蘋果的營養成分，以及每天至少食用一顆蘋果可能帶來的健康益處與潛在反應。以下是每天吃蘋果對健康可能產生的現實影響。

蘋果的營養成分

蘋果富含纖維、抗氧化物質與碳水化合物，對整體健康有明顯益處，也是營養師經常推薦的原因。

Olesia Guts指出，「蘋果的健康益處主要來自兩類生物活性成分：可溶性纖維與多酚。可溶性纖維，尤其是果膠，有助於在腸道中結合膽固醇並促進排出；多酚則可改善血管功能，減少氧化壓力，對心血管健康至關重要。」

Michelle Routhenstein補充，一種特定多酚，槲皮素主要存在於蘋果果皮中。她解釋，「富含槲皮素的蘋果可促進血管放鬆與擴張，透過增強一氧化氮訊號傳導，有助維持健康血壓並支持心臟功能。」

完整食用蘋果（包括果皮）非常重要。Routhenstein指出，「研究顯示，食用富含類黃酮的整顆蘋果，可顯著改善血管健康，而單獨補充槲皮素則無法達到同樣效果。這表明，整顆水果中的纖維與其他成分同樣不可或缺。」例如，蘋果汁雖含部分抗氧化物，但大部分纖維被去除，因此代謝與消化的益處無法完全保留。

以下為約223克的大蘋果的營養成分：

•熱量：116 kcal

•蛋白質：0.58 g

•脂肪：0.38 g

•碳水化合物：30.8 g

•纖維：5.35 g

每天吃蘋果的影響

如同許多健康習慣，每天食用蘋果的效果是累積性的，而非立即顯現。Guts表示，「對大多數人而言，每天一顆蘋果的改變微妙但有意義，而非劇烈。」

1.改善消化

消化系統的變化通常最先被注意。Guts指出，「由於纖維含量高，許多人會發現消化更順暢、排便更規律，且餐間飽足感提升。隨著時間推移，蘋果中的可溶性纖維與多酚還可能穩定能量，減少下午疲倦。」

2.可能出現腹脹或脹氣

並非所有人對蘋果的反應相同，腸胃敏感者尤為明顯。Guts提醒，「蘋果可能引起腹脹或脹氣，尤其對FODMAP（可酵解食物）敏感的人。」對大多數人來說，此反應通常短暫，多發生在空腹或一次食用過多時。從少量開始或搭配餐食，有助於身體適應，減少不適。然而，低FODMAP（可酵解食物）飲食者可能需依個人體質限制或避免食用。

3.改善膽固醇水平

心臟健康的可量化益處需要時間累積，但每天食用蘋果有助於維持健康膽固醇水平。Guts指出，「俗語『一天一蘋果，醫生遠離我』並非空談。研究顯示，每天食用兩顆完整蘋果八週後，總膽固醇與低密度脂蛋白（LDL，壞膽固醇）均有所下降。」健康膽固醇水平與心血管功能改善、心臟病風險降低密切相關。

4.改善新陳代謝功能

蘋果也與更佳的新陳代謝健康相關，即身體更有效利用食物能量。Guts解釋，「五項大型研究的薈萃分析顯示，蘋果攝入量與二型糖尿病風險呈負相關。攝入量越多，風險降低越明顯。每天增加一份蘋果，可將二型糖尿病風險降低約3%。」新陳代謝健康有助於血糖管理，對降低糖尿病風險至關重要。

5.降低發炎

蘋果中的槲皮素還能幫助減少發炎並保護細胞免受氧化壓力，從而降低長期疾病風險。Routhenstein表示，「每天食用蘋果，在均衡且營養充足的飲食中，能帶來微妙但有意義的益處。保留果皮攝入還可促進腸道益菌、降低低度發炎。」降低全身發炎有助維持免疫平衡，甚至支持情緒穩定。

糖尿病 心臟病 血糖

