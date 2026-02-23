全美這家連鎖餐廳 魚類選擇遠多於任何速食店

示意圖。Image by Tim Bigger from Pixabay

速食不是只能點漢堡或炸雞，Long John Silver's餐廳以近50種海鮮餐點稱霸速食市場，今年在大齋期(Lent)更針對喜愛海鮮的饕客推出限定蝦籃與甜點，成為無肉餐首選，也掀起一股海鮮熱潮。

根據雅虎(Yahoo)報導，當人們想吃速食時，腦海中往往先浮現漢堡或炸雞，但現炸金黃酥脆的海鮮餐點其實也擁有不少擁護者。目前麥當勞(McDonald's )的麥香魚或漢堡王 (Burger King)的華鱈魚堡屬於少數魚類速食餐點選項，但全美擁有475家分店的Long John Silver's，供應的魚類餐點豐富程度與規模之多，在速食連鎖界堪稱無人能敵。

Long John Silver's的菜單涵蓋家庭套餐、拼盤、點心、捲餅、塔可、三明治及碗餐。在魚類主要餐點中，消費者可選擇阿拉斯加鱈(Alaskan pollock)、北太平洋鱈(North Pacific cod)或阿拉斯加鮭魚 ，其中阿拉斯加鱈與北太平洋鱈均採手工裹粉油炸至酥脆，鮭魚則提供健康的炙烤選項，另外還有爆米蝦、椰子蝦、蚌肉條(clam strips)與蟹餅等近50種海鮮菜色。

大齋期是從聖灰星期三到聖週四期間，今年為2月18日至4月2日，對於基督徒而言，許多人會在星期五禁食並避免食用肉類，若能輕鬆在外用餐、選擇魚類或海鮮自然格外方便，但並非每個人都喜歡在家料理魚，因此餐廳若長期提供多樣且美味的魚類選項，無肉餐反而成為令人期待的享受。

這段期間，雖然其他連鎖速食品牌，包括Popeyes、Culver's、溫蒂漢堡(Wendy's)與Arby's也會推出季節限定魚類餐點，但多屬短期促銷。對於遵守大齋期節期的基督徒而言，Long John Silver's更是理想的用餐選擇。Long John Silver's全年主打海鮮，大齋期更進一步加碼，去年便曾推出6元蝦籃餐，裡面包含六隻椰香蝦、炙烤蝦、裹粉炸蝦或爆米蝦，還可搭配一份配菜與兩個炸玉米球(hushpuppies)，另外還有10元分享蝦盤，甜點方面則與The Cheesecake Factory Bakery合作推出奧利奧(Oreo)餅乾奶油起司蛋糕。