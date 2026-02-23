我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強風大雪橫掃 新州、賓州、馬州進入緊急狀態

從空姐到老闆…楊國珍奇遇世報 在美打造豆腐王國

全美這家連鎖餐廳 魚類選擇遠多於任何速食店

編譯莊瑞萌／即時報導
示意圖。Image by Tim Bigger from Pixabay
示意圖。Image by Tim Bigger from Pixabay

速食不是只能點漢堡或炸雞，Long John Silver's餐廳以近50種海鮮餐點稱霸速食市場，今年在大齋期(Lent)更針對喜愛海鮮的饕客推出限定蝦籃與甜點，成為無肉餐首選，也掀起一股海鮮熱潮。

根據雅虎(Yahoo)報導，當人們想吃速食時，腦海中往往先浮現漢堡或炸雞，但現炸金黃酥脆的海鮮餐點其實也擁有不少擁護者。目前麥當勞(McDonald's)的麥香魚或漢堡王(Burger King)的華鱈魚堡屬於少數魚類速食餐點選項，但全美擁有475家分店的Long John Silver's，供應的魚類餐點豐富程度與規模之多，在速食連鎖界堪稱無人能敵。

Long John Silver's的菜單涵蓋家庭套餐、拼盤、點心、捲餅、塔可、三明治及碗餐。在魚類主要餐點中，消費者可選擇阿拉斯加鱈(Alaskan pollock)、北太平洋鱈(North Pacific cod)或阿拉斯加鮭魚，其中阿拉斯加鱈與北太平洋鱈均採手工裹粉油炸至酥脆，鮭魚則提供健康的炙烤選項，另外還有爆米蝦、椰子蝦、蚌肉條(clam strips)與蟹餅等近50種海鮮菜色。

大齋期是從聖灰星期三到聖週四期間，今年為2月18日至4月2日，對於基督徒而言，許多人會在星期五禁食並避免食用肉類，若能輕鬆在外用餐、選擇魚類或海鮮自然格外方便，但並非每個人都喜歡在家料理魚，因此餐廳若長期提供多樣且美味的魚類選項，無肉餐反而成為令人期待的享受。

這段期間，雖然其他連鎖速食品牌，包括Popeyes、Culver's、溫蒂漢堡(Wendy's)與Arby's也會推出季節限定魚類餐點，但多屬短期促銷。對於遵守大齋期節期的基督徒而言，Long John Silver's更是理想的用餐選擇。Long John Silver's全年主打海鮮，大齋期更進一步加碼，去年便曾推出6元蝦籃餐，裡面包含六隻椰香蝦、炙烤蝦、裹粉炸蝦或爆米蝦，還可搭配一份配菜與兩個炸玉米球(hushpuppies)，另外還有10元分享蝦盤，甜點方面則與The Cheesecake Factory Bakery合作推出奧利奧(Oreo)餅乾奶油起司蛋糕。

世報陪您半世紀

鮭魚 漢堡王 McDonald's

上一則

某些帶苦味食物 新研究：可增強大腦活動

延伸閱讀

名人帶路吃香港／星級大廚林明健大啖西貢海味

名人帶路吃香港／星級大廚林明健大啖西貢海味
牛排館唯有這道菜餚 能判斷其海鮮品質

牛排館唯有這道菜餚 能判斷其海鮮品質
浙老闆為女兒辦252桌婚宴 嫌貴拒付52萬菜錢…法院判了

浙老闆為女兒辦252桌婚宴 嫌貴拒付52萬菜錢…法院判了
樂天廣場超市 是大型亞洲及國際超市 質優價廉 貨品齊備 每週有特價品推出

樂天廣場超市 是大型亞洲及國際超市 質優價廉 貨品齊備 每週有特價品推出

熱門新聞

中華航空班機示意圖，與新聞無關。(本報資料照片)

旅客罵哭空服員引騷動 華航座艙長處置獲網友狂讚：真的帥爆

2026-02-18 18:14
Costco。 (美聯社)

好市多員工推薦8商品：每分錢都發揮最大效益

2026-02-18 10:21
示意圖。Image by wal_172619 from Pixabay

82歲老翁退休後開始跑步 逆轉生理年齡

2026-02-15 14:32
國稅局(IRS)向來查稅嚴厲加上罰則苛刻，讓許多納稅人乖乖遵守規定申報聯邦稅並繳納州稅。美聯社

申報州稅注意…這9州稅率降 這5州不甩聯邦規定

2026-02-18 12:45
網友分享做家事的小訣竅，主張減少物品本身才是關鍵。示意圖。 (路透)

「讓家務消失」小妙招 不用天天打掃也能很乾淨

2026-02-14 20:05
藍莓。Image by Meadowphoto from Pixabay

藍莓對全身健康有益 但吃越多未必越好

2026-02-18 09:17

超人氣

更多 >
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」MTA低限度運行
沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事

沒有你想的那麼光鮮 有些冬奧選手已私下在做一事
要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策

要求額外證明、查退貨率 好市多收緊寬鬆退貨政策