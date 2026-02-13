牛排館唯有這道菜餚 能判斷其海鮮品質

牛排。Image by Stefan from Pixabay

在牛排 館大啖干貝與戰斧牛排，是件奢侈的享受；但這場美味饗宴，該如何判斷餐廳即將端上桌的海鮮是否符合期待？許多人或許會透過「海鮮塔」這道豪華餐點，來評斷菜單上的海鮮品質，但美食網站The Takeout諮詢的專家指出，這並非明智之舉。

電視節目「食物從哪裡來」（Where The Food Comes From）主持人卡特（Chip Carter）表示，海鮮塔比較像是餐廳耀眼的吸金工具。他說，在高級牛排館，海鮮塔因製作簡便，永遠美味可口，但價格也高得離譜；只要選用好的食材，避免過度加工，再以令人驚嘆的方式呈現在客人面前即可。

若餐廳連海鮮塔都做不好，整間店大概也不值得光顧，該另覓他處用餐。但卡特表示，牛排館還有另一道能檢驗海鮮品質的指標菜色：龍蝦。他指出，先看龍蝦，這是經典的海陸雙拼；若店家認真製作牛排，同時供應海鮮，龍蝦品質絕不會令人失望。

如何判斷牛排館的龍蝦是否優質

關於海鮮與牛排的選擇，存在一條鐵律，卡特說，那就是「別在牛排館點魚、也別在海鮮餐廳點牛排」。然而龍蝦仍是牛排館的絕佳海鮮選擇，尤其當能從座位看見牠們時；卡特強調，若餐廳內有活的龍蝦水槽，正是選對用餐地點的指標。

卡特說，距離漁獲來源越近，牛排館供應優質海鮮的機率就越高，某些高級牛排館會設置活的海鮮水槽，菜單上的海鮮有時會現撈現煮，這絕對是關注焦點。

此外，不妨與餐廳人員聊聊海鮮選擇，藉此評估食材品質；他們應清楚龍蝦產地，並對菜單上其他海鮮有基本認知。卡特表示，餐廳設有專門培訓課程，確保員工掌握重要食材的知識；因此，若店家宣稱擁有絕佳海鮮，往往能表現在員工的專業知識上，而非華麗堆砌的蝦和牡蠣。