快訊

這家輾壓好市多、Publix 登全美最受歡迎超市

貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

千禧世代熱愛的水果 專家：它不會讓人發胖

編譯周靜芝/即時報導
酪梨。Image by sandid from Pixabay
無論搗成醬抹在吐司上，或攪打成綠色果昔，酪梨已成為健康飲食的標準食材。儘管脂肪與熱量含量高，單顆中型果實約含240-320卡熱量及22-30公克脂肪，但營養學家急於破除「它因此不健康」的迷思。

每日郵報報導，「超級食物」之一的酪梨，營養密度極高，富含有益心臟健康的單元不飽和脂肪、膳食纖維、鉀及維生素K、E、C。在葛妮絲·派特洛（Gwyneth Paltrow）等名流帶動下，酪梨吐司在2010年代成為健康飲食標誌，不僅象徵千禧世代的生活方式與健康理念，更被貼上奢侈消費的爭議性標籤。

研究也顯示，定期食用酪梨可降低心血管疾病風險、改善膽固醇水平、協助體重管理，並促進眼部與肌膚健康。

營養治療師維德瑪（Hanieh Vidmar）表示，酪梨完美符合現代飲食趨勢，它屬於全食物，富含健康脂肪，有助穩定血糖，適用於植物性與低碳水飲食。

營養師索特（Lily Soutter）也指出，常見的誤解是認為高脂肪必然導致發胖，雖然酪梨確實富含健康脂肪，但份量是重點，作為均衡飲食的一部分仍可安心享用。她表示，一般標準份量為半顆中等大小酪梨，這有助達成每日五份蔬果攝取目標，其高纖維含量更能促進飽腹感與滿足。

酪梨可以每天吃嗎？

對酪梨愛好者而言，這是個好消息，營養學家一致認為，在均衡飲食中每日食用酪梨完全無妨。營養師盧德拉姆-雷恩（Nichola Ludlam-Raine）表示，喜愛酪梨者，可定期甚至每日食用，但因其能量密度較高，需注意份量；對多數人而言，每日攝取半顆酪梨，完全符合均衡飲食。

酪梨對孕婦及哺乳期婦女尤具益處，因其富含葉酸、鉀、纖維及健康脂肪等孕期常攝取不足的必需營養素。

若易出現血糖驟降，酪梨亦能發揮功用，其獨特的低糖、高纖與健康脂肪，有助維持穩定能量水平。

維德瑪指出，健康脂肪不再被妖魔化，如今已被視為必需的營養素，此一觀念透過社群媒體與網紅廣為傳播，在生酮飲食與健身風潮中尤受推崇。

健康脂肪是維持腦部健康所必需，酪梨所含的有益脂肪與葉黃素能支持認知功能，這正是當今被廣泛討論的話題。

哪些人不宜食用酪梨？

令人意外的是，乳膠過敏（latex allergies）者可能對酪梨產生反應。這是因為來自橡膠樹的天然乳膠中的蛋白質結構與某些食物中的蛋白質相似，免疫系統會將食物中的蛋白質誤認為乳膠中的蛋白質。

消化系統敏感者也需控制攝取量，尤其當腸道功能不佳時；部分腸躁症患者應注意攝取份量，因酪梨可能誘發症狀。

