巴黎食品界精品「馥頌」 曼哈頓開分店了

牛角麵包。Image by StockSnap from Pixabay

如果你一直夢想著要去法國度假，但又苦於囊中羞澀，那不妨考慮去布萊恩公園(Bryant Park)北側逛逛，因為巴黎美食殿堂「Fauchon」的分店，正式在布萊恩公園2號盛大開業。

這家由奧古斯特．方尚(Auguste Fauchon)於1886年創立的知名美食品牌，在曼哈頓 中城推出一家集麵包店、精品店、全方位服務咖啡 館和餐廳於一體的零售空間。

這家知名品牌有什麼好吃的呢？那就讓我們從法國人最驕傲的糕點先說起；你可以品嚐到糕點主廚馬斯塔基歐(Victoria Mustacchio)精心製作的牛角麵包、閃電泡芙、馬卡龍和手工麵包以及品牌的經典唇形Bisou Bisou系列糕點；這些糕點的經過重新設計，讓它們更符合紐約人的口味，像是巧克力、巧克力慕斯、椒鹽捲餅和冰淇淋等。店內的零售商 店還可以讓顧客選購特色茶飲、甜點、精選食品和便利的即食商品。

這家餐廳提供早餐、早午餐和午餐，由行政主廚貝德納爾奇克(Mat Bednarczyk)掌勺；特色菜包括煙熏鮭魚佐蕎麥薄餅、法式火腿奶酪三明治佐巴黎火腿、法式白醬(béchamel)和格魯耶爾起司(Gruyère)，以及根據官方新聞稿的「精緻改良版的美國經典菜餚」，例如龍蝦捲搭烤布里歐奶油麵包和由碎牛肉、黃番、茄培根和焦糖蛋黃醬搭配製成的Fauchon招牌漢堡。

不過，你一進門最先注意到的，或許會是擺在店中央的那台客製化義式咖啡機；「圍繞著咖啡機的，是石質層架組成的烘培展示櫃、紋理豐富的鏡子和樹木圖案的壁紙，巧妙地呼應著布萊恩公園的風格，營造出一種能提升美食體驗的氛圍，」新聞稿中寫到，並特別提及了馬賽克、拱廊和裝飾柱等，為空間添加了完美點綴的巴黎風格細節。