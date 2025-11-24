我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習熱線／美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

10天前才過91歲生日...「國民爺爺」李順載驚傳驟逝

感恩節填料製作關鍵1步驟：麵包先烘乾

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美食部落客里·德拉蒙德在準備感恩節大餐時，習慣提前一兩天烘烤玉米麵包，接著將麵包切塊置於室溫，讓它自然變硬、變乾。示意圖。Image by Marlita Annette from Pixabay
美食部落客里·德拉蒙德在準備感恩節大餐時，習慣提前一兩天烘烤玉米麵包，接著將麵包切塊置於室溫，讓它自然變硬、變乾。示意圖。Image by Marlita Annette from Pixabay

無論稱它為填料（stuffing）或佐料（dressing），感恩節菜單若少了它便稱不上完整。市面上有無數填料食譜可供嘗試，但它們都有一個共同點：乾燥的麵包。除非想讓填料變成濕搭搭的糊狀物，否則使用乾燥麵包才是正確之道。

美食部落客里·德拉蒙德（Ree Drummond）強調，麵包必須「乾燥、乾燥、乾燥」，這是無可妥協的關鍵，而製作填料的最佳麵包乾燥法，取決於有多少時間。德拉蒙德在準備感恩節大餐時，習慣提前一兩天烘烤玉米麵包，接著將麵包切塊置於室溫，讓它自然變硬、變乾。

雖然先烘烤新鮮玉米麵包再放乾，似乎不合常理，但德拉蒙德說，它完全不會濕軟，即使烘烤後仍保持鬆脆，口感絕佳。當然，若時間緊迫，可能無法花一兩天等待麵包自然變乾，此時可改用其他快速烘乾麵包的方法。

烤箱烘乾法

儘管感恩節當天烤箱空間常不夠用，但烤箱烘乾仍是製作填料最簡便的步驟之一。可提前作業，將麵包切成3/4英寸方塊，平鋪於烤盤上，放入烤箱以華氏300度烘烤30至40分鐘，每10分鐘翻攪一次，直至完全乾燥。

氣炸鍋烘乾法

時間緊迫時，就改用氣炸鍋烘乾麵包。對流熱風能在數分鐘內快速烘乾任何麵包。只需將麵包切成3/4英寸方塊放入盤中，溫度設定300度，時間5至10分鐘並頻繁翻動，直至完全乾燥。

使用食物乾燥機

若有食物乾燥機，也是絕佳選擇。將麵包切成3/4英寸方塊，平鋪於乾燥機層架上；溫度設定150度，根據麵包種類烘乾約一小時。

最適合填料的麵包

德拉蒙德指出，任何麵包皆適合製作填料，最棒之處在於能依家人喜好自由搭配；玉米麵包、義式麵包、法式長棍、白吐司、哈拉麵包，甚至酸種麵包皆能勝任。

感恩節 食譜

上一則

結構型金融商品 為何退休族千萬不要碰？

下一則

好市多這10樣好物 美食達人：節日宴客必備

延伸閱讀

美希望烏感恩節前簽停戰協議 澤倫斯基：不會背叛烏利益

美希望烏感恩節前簽停戰協議 澤倫斯基：不會背叛烏利益
華郵：白宮向烏克蘭施壓 感恩節前不簽和平協議就失去美援

華郵：白宮向烏克蘭施壓 感恩節前不簽和平協議就失去美援
感恩節除了南瓜派 紐約這幾家糕點值得嘗一嘗

感恩節除了南瓜派 紐約這幾家糕點值得嘗一嘗
南加再迎降雨 今明有雷暴風險 感恩節前可望轉晴

南加再迎降雨 今明有雷暴風險 感恩節前可望轉晴

熱門新聞

本周11項最新降價的精選推薦。示意圖（美聯社）

好市多本周超值清單曝光 11件必買好物大降價

2025-11-18 14:14
網友分享好市多印度手抓餅。抓餅示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Anil Sharma）

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

2025-11-21 19:12
西洋菜（watercress）。Image by 아름 김 from Pixabay

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

2025-11-21 11:16
醋是天然、便宜又有效的清潔劑，適用家中許多物品。Image by NatureFriend from Pixabay

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

2025-11-23 14:32
許多人認為中國很美很好玩，但部分人衛生習慣不佳造成困擾。圖為四川成都彭州市初冬美景。(新華社)

台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

2025-11-23 19:35
落葉紛飛時節，許多人都有使用吹葉機（Leaf blower）的經驗，但除了作為清掃落葉的工具，Popular Mechanics網站列舉了吹葉機的其他用途，以及應避免的危險操作。路透

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

2025-11-20 11:22

超人氣

更多 >
3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆

3星座一想到同居「渾身不舒服」 家裡有人他就難放鬆
來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元

來美求學遭拒載 台男怒告星宇航空 求償1萬美元
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病