感恩節填料製作關鍵1步驟：麵包先烘乾

美食部落客里·德拉蒙德在準備感恩節大餐時，習慣提前一兩天烘烤玉米麵包，接著將麵包切塊置於室溫，讓它自然變硬、變乾。示意圖。Image by Marlita Annette from Pixabay

無論稱它為填料（stuffing）或佐料（dressing），感恩節 菜單若少了它便稱不上完整。市面上有無數填料食譜 可供嘗試，但它們都有一個共同點：乾燥的麵包。除非想讓填料變成濕搭搭的糊狀物，否則使用乾燥麵包才是正確之道。

美食部落客里·德拉蒙德（Ree Drummond）強調，麵包必須「乾燥、乾燥、乾燥」，這是無可妥協的關鍵，而製作填料的最佳麵包乾燥法，取決於有多少時間。德拉蒙德在準備感恩節大餐時，習慣提前一兩天烘烤玉米麵包，接著將麵包切塊置於室溫，讓它自然變硬、變乾。

雖然先烘烤新鮮玉米麵包再放乾，似乎不合常理，但德拉蒙德說，它完全不會濕軟，即使烘烤後仍保持鬆脆，口感絕佳。當然，若時間緊迫，可能無法花一兩天等待麵包自然變乾，此時可改用其他快速烘乾麵包的方法。

烤箱烘乾法

儘管感恩節當天烤箱空間常不夠用，但烤箱烘乾仍是製作填料最簡便的步驟之一。可提前作業，將麵包切成3/4英寸方塊，平鋪於烤盤上，放入烤箱以華氏300度烘烤30至40分鐘，每10分鐘翻攪一次，直至完全乾燥。

氣炸鍋烘乾法

時間緊迫時，就改用氣炸鍋烘乾麵包。對流熱風能在數分鐘內快速烘乾任何麵包。只需將麵包切成3/4英寸方塊放入盤中，溫度設定300度，時間5至10分鐘並頻繁翻動，直至完全乾燥。

使用食物乾燥機

若有食物乾燥機，也是絕佳選擇。將麵包切成3/4英寸方塊，平鋪於乾燥機層架上；溫度設定150度，根據麵包種類烘乾約一小時。

最適合填料的麵包

德拉蒙德指出，任何麵包皆適合製作填料，最棒之處在於能依家人喜好自由搭配；玉米麵包、義式麵包、法式長棍、白吐司、哈拉麵包，甚至酸種麵包皆能勝任。