泰勒絲超迷的酸種麵包 研究證實有益血壓、腸道

酸種麵包（sourdough）。Image by Ted Erski from Pixabay

35歲的流行音樂天后泰勒絲 （Taylor Swift）承認自己近期對碳水化合物的痴迷，不過她的這項喜好對健康並無害處。

泰勒絲在未婚夫特拉維斯·凱爾西（Travis Kelce）的播客節目中分享說，酸種麵包（sourdough）徹底主導了她的生活，她60%的話題都在談麵包。

酸種麵包僅以麵粉、水、鹽與麵種（starter）製成，無需添加傳統麵糰膨脹所需的酵母或化學添加劑。

泰勒絲透露她的酸種實驗已產生多款創意麵包，例如檸檬藍莓、肉桂螺旋與彩虹糖粒口味，「因為女孩都愛各種彩虹」。凱爾西最愛的口味是原味，其次是藍莓。

泰勒絲的酸種麵包甚至在新歌「奧菲莉亞的命運」（The Fate of Ophelia）的MV中亮相，與蜜桃及珍珠項鍊一起擺在「巴黎風」餐桌布置的盤中。她興奮地表示，拍攝這支MV是極重要的一天，「我的麵包是明星呢」。

要做出令人讚嘆的酸種麵包，需將麵粉與水的混合物（即麵種）置於室溫發酵約一周，過程中會產生天然酵母與乳酸菌 。

發酵期間，麵粉中的蛋白質會分解成肽（peptide），研究指出，這些肽能抑制血管收縮酶（ACE）。ACE會收縮血管，導致血壓升高，部分降血壓藥物正是針對此機制發揮功效。

同一項研究還發現，使用特定乳酸菌菌株製成的酸麵團，其肽含量往往更高，且富含GABA（γ-氨基丁酸）的化合物；此物質已知能對神經系統產生鎮靜效果。換言之，享用一片酸種麵包有助維持健康血壓。

酸麵團同時作為益生元，能成為腸道中益生菌的食物。健康的腸道微生物群與降低發炎、改善代謝健康有關，兩者皆能降低心臟病 風險。

更棒的是，酸麵團的緩慢發酵過程能分解部分麩質與澱粉，使其更易消化且不易引發脹氣；同時降低了麵包的升糖指數，意味糖分會更緩慢釋入血液，有助防止血糖值驟升。此特性使酸種麵包成為糖尿病或胰島素阻抗患者的更佳選擇。

發酵過程還能促使麵粉釋放鐵、鋅、鎂等礦物質，提升人體吸收效率，同時減少植酸（phytates）等會與礦物質結合、阻礙人體吸收的化合物。

每片酸種麵包約含80至100卡路里，以及1至2公克膳食纖維。全穀物酸種麵包富含可溶性纖維，能與消化系統中的膽固醇結合，減少其被血液吸收的量，有效降低膽固醇。如此高濃度的纖維亦能促進腸道益菌生長，維持腸道蠕動順暢。

相較之下，精製穀物製成的麵包（如白麵包）在人體內分解方式類似糖類，最終會提升低密度脂蛋白（壞膽固醇）水平。