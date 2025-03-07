除了是食用好油 吃橄欖還有7大好處

橄欖。Image by Vagelis Dimas from Pixabay

橄欖是地中海飲食的主食，不僅以其獨特的風味聞名，還具有許多健康益處。

橄欖富含抗氧化劑，有助於對抗細胞損傷，並降低慢性病的風險，此外，其健康的脂肪成分(主要為油酸oleic acid)有助於降低壞膽固醇(LDL)，增加好的膽固醇(HDL)，改善心血管健康。

經常吃橄欖能帶來一系列的心血管健康益處，多虧橄欖豐富的單元不飽和脂肪酸(monounsaturated fatty acid)。這些健康的脂肪能幫助降低壞膽固醇的濃度，增加好膽固醇的濃度，還能調節血壓。

此外，橄欖含有的抗氧化劑能保護細胞不受氧化傷害，降低動脈炎症、血栓的風險，這些都是導致心血管疾病 的重要因素。

橄欖也是維生素E的優良來源，維生素E是強大的抗氧化劑，能保護細胞不受氧化傷害，對於維持健康且容光煥發的肌膚相當重要，維生素E會對抗能加速老化的自由基(Free radicals)。此外，維生素E在強化免疫系統方面也有重要功能，能幫助身體抵禦感染和疾病。

橄欖另一個顯著的好處是能改善消化健康，其膳食纖維成分能促進規律的排便，預防便秘，此外，橄欖含有酚類化合物，能作為益生元(prebiotics)，為腸道中的腸道益菌提供養分，改善整體消化健康。

若想要控制體重，橄欖也大有幫助。儘管富含脂肪，但都是健康脂肪，有助於增加飽足感，因此在飲食中加入橄欖，飽足感可能更持久，降低總體卡路里攝取，幫助減重 。

橄欖具有抗炎性，這要多虧一種稱為橄欖油刺激醛(Oleocanthal)的化合物，其作用與布洛芬(ibuprofen)相似，對於患有慢性炎症的人來說尤其有益，如關節炎，經常食用橄欖能降低疼痛與發炎。

橄欖對心理健康 也有正面影響，一些研究顯示攝入健康脂肪與更低的憂鬱症及焦慮風險相關，這是因為這類脂肪對於最佳的大腦功能相當重要。

橄欖還能改善肌膚狀態，在飲食中加入橄欖能讓肌膚更光滑、預防出現皺紋，並提升肌膚光澤。

抗氧化劑結合維生素E、維生D能促進皮膚細胞再生，並保護紫外線對肌膚的傷害。

橄欖獨特的風味與口感是在廚房烹飪時的理想食材，不僅能獲得健康益處，還能滿足味蕾，還在等什麼呢？快來享受橄欖的好處吧！