川普最愛的「健怡可樂」到底健不健康？

健怡可樂是否會影響健康卻在研究人員、營養師和醫生中爭議不斷。路透

健怡可樂(Diet Coke)現今最知名的「代言人」可能就是美國總統川普了。

川普總統的白宮辦公室中甚至有一顆著名的紅色按鈕,只要按一下,助理就會為他送上一瓶他最愛的健怡可樂。

儘管如此受歡迎,健怡可樂是否會影響健康卻在研究人員、營養師和醫生中爭議不斷,主要針對的是其中添加的人工甜味劑阿斯巴甜(Aspartame)。

美食網站Delish採訪的營養師萊利(Micaela Riley)表示,雖然健怡可樂不含真正的糖,但人工甜味劑會擾亂新陳代謝、增加食慾並將低飽足感,甚至影響腸道健康和胰島素敏銳度,可能增加肥胖和心臟病 的風險。

關於阿斯巴甜的風險,有許多相互矛盾的報導,包括它是否會令人上癮。

根據WebMD的說法,阿斯巴甜就像一般的糖一樣,會誘使大腦釋放多巴胺等荷爾蒙,讓人愈發渴望含糖的食物和飲料。

萊利說:「健怡可樂中的阿斯巴甜會刺激多巴胺、增加對更多甜食的慾望,從而欺騙大腦,也會降低GLP-1(負責飽足感的荷爾蒙),讓人更容易暴飲暴食。」

有些研究還指出人工甜味劑與胰島素敏感性之間有潛在的關聯,萊利將其比喻為 「試圖用錯誤的鑰匙打開一扇黏住的門」。

她解釋道:「正常情況下,胰島素是打開細胞的鑰匙,讓糖(葡萄糖)進入細胞並用作能量,但如果發生胰島素抵抗,會使糖分留在血液中,導致高血糖 。身體也可能會產生更多的胰島素,導致血液中的胰島素過多和持續的血糖升高,這可能會造成體重增加、疲勞和食慾不穩。」

健怡可樂中的人工甜味劑也會改變微生物群,進而擾亂腸道健康。

研究顯示,這些甜味劑會增加壞菌,同時減少有益的腸道細菌,導致菌群失調,可能損害代謝、造成發炎,並引發消化問題,例如脹氣和類似腸胃潰瘍的症狀。」

增加癡呆症風險?

研究也顯示健怡可樂和其他含有人工甜味劑的產品可能會增加罹患癡呆症的風險。

2017年的一項相關研究發現,每天飲用健怡可樂的人罹患癡呆症或中風 的機率是不喝的人的三倍,另一項2019年的研究測試甜味劑對小鼠行為和神經遞質釋放的不同影響後,也發現類似證據。

萊利表示這是因為阿斯巴甜和三氯蔗糖會擾亂神經遞質的活動,進而影響腦部功能。

心血管方面的疑慮

阿斯巴甜也可能帶來較高的心臟病風險,因為血糖升高、胰島素抵抗、腹部脂肪增加以及膽固醇水平升高,會造成氧化壓力,導致發炎、動脈僵硬以及高血壓和心血管疾病

美國國家醫學圖書館發表的一項研究發現,每天飲用健怡可樂的人罹患心血管疾病的風險比不飲用的人高出43%,而2025年2月發表在《細胞代謝》(Cell Metabolism)期刊上的一項研究顯示,阿斯巴甜引發的胰島素激增可能會導致動脈中脂肪斑塊的堆積,從而增加心臟病發作和中風的機率。

這項研究報告還指出,健怡可樂還含有磷酸和檸檬酸,會削弱琺瑯質,並永久侵蝕牙齒,被削弱的琺瑯質也更容易染色,由內而外影響牙齒健康。

與癌症有關?

唯一的好消息是,根據國際癌症研究機構(International Agency for Research on Cancer)、世界衛生組織(WHO)、糧農組織 (FAO)、食品添加物聯合專家委員會(Joint Expert Committee on Food Additives),攝入阿斯巴甜對人類的致癌性證據「有限」。

據WHO報告,只要不過度飲用,FDA仍認為健怡可樂是安全的。

但是營養師警告,「不過度」的界線很難定義,所以喝得越少越好。