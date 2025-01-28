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冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

編譯周靜芝 / 即時報導
冷凍的肉類。Image by Anna from Pixabay
冷凍的肉類。Image by Anna from Pixabay

購買冷凍肉類或將新鮮肉類冷凍的原因有很多，例如可囤積食材，減少到超市的次數，或者為節省備餐時間，將已烹煮好的肉類冷凍以備日後之需。

美食網站Daily Meal報導，不論是將生的或煮熟的肉類冷凍，都比使用新鮮肉類更需費些心思；不但要提前規畫並解凍需要的肉類，且事前必須正確儲存。若未正確儲存，可能會面臨冷凍肉類出現的一大警訊：上面覆滿細小的冰晶，亦即所謂的「凍燒」（freezer burn）。

這些冰晶是由於食物存放在冷凍庫時，水分被吸出後所形成的，雖然食用「凍燒」的肉通常不會有安全問題，但失去的水分會使肉變得又乾又柴。如果不希望高價買回家的牛排，冷凍後口感變差，便務必妥善保存。

肉類正確冷凍的秘訣

Daily Meal指出，正確冷凍肉類並不難，只需要儲存的容器完全密封。例如可以先用保鮮膜緊緊包住幾塊牛排，然後再把它們放進一個大的密封夾鏈袋，或是用保鮮盒來存放幾塊雞腿肉。無論用哪種方式，都要盡量避免讓肉類與空氣接觸，因為這是「凍燒」的原因，會讓水分被吸出。

雖然肉類可以在冷凍庫中存放很久，但並不表示應該這樣做。為了保證品質，應該只冷凍可在幾個月內使用的肉類；可先將肉類分裝後再冷凍，不但容易整理，也可避免解凍超過所需的肉類。如果不確定需要多少份量的肉，可以放在冷藏室解凍，多餘的再重新冷凍；要注意的是，一定要在冰箱內解凍，否則再次冷凍便安全堪虞。

牛排

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