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這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

編譯周靜芝 / 即時報導
炸魷魚。Image by martin miranda from Pixabay
炸魷魚。Image by martin miranda from Pixabay

海鮮料理受到人們喜愛的理由很多，但它們烹煮起來也比其他菜餚棘手，因為新鮮度與品質都需達到最高水準。

美食網站Eat This, Not That!指出，以各餐廳菜單上頗受歡迎的蛤蜊濃湯為例，通常會混充一些次等食材，大量使用罐頭蛤蜊代替新鮮的蛤蜊。Hunters Feast 餐廳廚師韓森（Rusty Hansen）說，蛤蜊濃湯可能是海鮮餐廳品質最低的菜餚，因有時是用罐頭蛤蜊製成。

雖然食用某些罐頭食品有許多好處，但罐頭蛤蜊的品質卻令人不安。據食品藥物管理局（FDA）2022年7月的報告顯示，罐頭蛤蜊的全氟辛酸 (PFOA) 的含量極高，這是有毒、人造「永遠化學物質」PFAS中最常見的一種，需很長時間才能分解。根據美國癌症協會資料，有證據顯示，這種化學物質與睪丸癌、腎臟癌有關，被認為有致癌風險。

某一品牌的罐裝蛤蜊曾被發現其中PFOA含量極高，該公司針對調查結果主動召回產品。

FDA警告人們減少食用罐頭蛤蜊，每月不得超過10盎司；但指出，海鮮是健康飲食的一部分，提供許多營養，可促進兒童腦部發展、增強免疫系統，有益成年人心臟與骨骼健康，有助於降低罹患某些癌症風險，因此不需完全從飲食中剔除海鮮。

資深廚師伊斯特（Michael East）認為最好不要吃的另一項海鮮料理是炸魷魚。

伊斯特表示，他最喜歡烹調的海鮮之一就是魷魚，他會很小心確保煮得恰到好處，吃起來不會像橡皮筋；還會仔細將麵糊調味，讓這道菜風味更豐富。

雖然這是製作炸魷魚的準則，但伊斯特表示，並非所有餐廳都這樣做。他說，每次他在餐廳點這道菜時，不是煮得不夠久，讓魷魚變得像橡膠一樣，或是煮得過熟，讓麵糊變得太硬、太脆。

伊斯特說，雖然他不會說這是最糟糕的海鮮料理，但絕對是多數廚師都會出錯的項目。

癌症 FDA 致癌

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