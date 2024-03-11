我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大型藥廠全國興訟 對抗拜登紅藍卡處方藥降價計畫

大都會歌劇院聲明圖蘭朵充滿種族刻板印象 華人觀眾：可理解

這頓有益心臟的簡單晚餐 心臟醫生常吃

編譯周靜芝 / 即時報導
新鮮沙拉上加片烤鮭魚。示意圖。Photo by Tom Morel on Unsplash
新鮮沙拉上加片烤鮭魚。示意圖。Photo by Tom Morel on Unsplash

晚餐是與家人享受共餐之樂的時刻，通常也是一天中最豐盛的一餐；但心臟病專家建議，最好顧及心臟健康，不要太「隨心所欲」。

消費生活網站Parade報導，休士頓赫爾曼紀念醫院（Memorial Hermann）心臟病專科醫生赫爾曼（Daniel Hermann）表示，每天吃進嘴裡的東西，對健康影響至鉅；事實上，在美國可改變的頭號死亡風險因素，就是不良的飲食習慣。

那麼，赫爾曼的晚餐會選擇吃些什麼呢？他與大家分享了他最喜歡的有益心臟健康的晚餐，不需耗費太多時間就能完成。赫爾曼說，他經常會在新鮮沙拉上加片烤鮭魚。他喜歡這道菜的新鮮與清淡，且十分美味。

除了清淡與新鮮，這頓晚餐還營養豐富。赫爾曼說，新鮮的綠葉蔬菜富含維生素、營養成分與抗氧化劑；鮭魚同樣富含維生素以及Omega -3脂肪酸。眾所周知，Omega -3脂肪酸能改善血脂，降低動脈發炎所引起的動脈粥樣硬化。綠葉蔬菜含有纖維、維生素C、鋅與維生素A，有助於降低罹患心臟病的風險。

克利夫蘭診所指出，菠菜、花椰菜與蘿蔓萵苣等深色綠葉蔬菜，比結球萵苣（iceberg lettuce）營養密度更高。2021年的一項研究顯示，食用綠葉蔬菜可降低心血管疾病的發病率。美國心臟協會（AHA）則建議每周吃兩次魚（6盎司熟魚），以降低罹患心臟病與中風的風險，AHA特別強調鮭魚等脂肪含量高魚類的益處。

沙拉雖有益心臟健康，但赫爾曼提醒，應避免一個常見的「陷阱」。他說，要注意使用的沙拉醬，它們熱量可能很高，且屬於加工食品。一般美國人的飲食中，超加工食品是個巨大且危險的熱量來源；攝取加工食品與心血管疾病有關，也是導致失智症的主因之一。

心臟病 心血管疾病 中風

上一則

不懂樂趣何在…日年輕人沒興趣辦賞櫻大會 寧願休息

下一則

只要2湯匙 專家說用太多洗衣精衣服反而洗不乾淨

延伸閱讀

刷新金氏紀錄 荷蘭男心臟移植後存活近40年

刷新金氏紀錄 荷蘭男心臟移植後存活近40年
吃貨／午後零食 心臟科醫師推薦「氣炸爆米花」

吃貨／午後零食 心臟科醫師推薦「氣炸爆米花」
心悸、胸悶、爬樓梯就喘 6旬男「3條冠狀動脈都堵塞」

心悸、胸悶、爬樓梯就喘 6旬男「3條冠狀動脈都堵塞」
智利23歲男高空彈跳疑心臟病發身亡 家屬目睹全程

智利23歲男高空彈跳疑心臟病發身亡 家屬目睹全程

熱門新聞

好市多（Costco）的會員，除了可以較低價格購買到優質商品外，還有許多好處。美聯社

好市多會員別忘了 可享5種免費福利

2024-03-04 11:24
Image by rostichep from Pixabay

4種每月帳單 別設定自動付款

2024-03-07 09:46
Image by Udo Voigt from Pixabay

防年老肌肉流失 這是最佳維他命

2024-03-04 09:52
Image by JUNO KWON from Pixabay

大家都想先下機 這樣做較能成功又不失禮

2024-03-08 09:18
肝臟專家說，喝酒過多不是造成肝臟疾病的唯一原因，體重不過重也很重要。本報資料照片

這個意外習慣 能大幅改善肝臟健康

2024-03-08 09:52
Trader Joe's 2日透過簡短聲明宣布召回雞肉小籠包（Steamed Chicken Soup Dumplings）。圖取自USDA

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

2024-03-05 09:34

超人氣

更多 >
十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？
南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億
拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」

拜登改口：後悔自己講出「非法移民」 應說「無證」
南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全

南加男嫌大搖大擺「零元購」 一招唬住商店保全
有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」

有美國籍私生子？比亞迪汽車王傳福亦遭「愛國出征」