我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種每月帳單 別設定自動付款

拜登國情咨文:調高企業稅、年收40萬以下家庭減稅

加2種香料 讓白飯別有風味

編譯周靜芝 / 即時報導
白飯。Image by Spencer Wing from Pixabay
白飯。Image by Spencer Wing from Pixabay

烹飪網站The Kitchn撰稿人瓦茲恩（Andrea Rivera Wawrzyn）出身拉美裔家庭，從小以各種米飯為主食，但她最喜歡祖母煮的飯，有種特別、無法形容的味道；祖母告訴她，秘訣在於兩種簡單的香料：月桂葉與薑黃。

瓦茲恩表示，月桂葉通常被加入湯裡或雞肉麵中，以及智利燉菜與義大利麵醬等長時間熬煮的菜餚中，以增加風味。月桂葉本身味道十分溫和，不太可能在食譜中看到以它為主要風味的料理；但在煮飯時，月桂葉的微妙味道就能散發出誘人香味。她說，用水煮的白飯，幾乎沒有其他味道比得上月桂葉的清香。

至於祖母的另一法寶薑黃，一般人可能認為它的味道太重、會將白飯染成黃色。但瓦茲恩表示，薑黃帶有濃郁的香氣，它確實會讓所接觸之物（包括手指）變色，所以只需加入一小撮即可。她說，薑黃在用量較多時會成為「主角」，但只需在整鍋飯中加入一小撮，就能讓味道更加豐富。

將這兩種香料一起使用，則會讓風味更上一層樓。瓦茲恩指出，它們在不大幅改變米飯味道的同時，還能讓整鍋飯更加香濃、有層次感，適用於各種不同的飯類料理。

瓦茲恩說，做法很簡單，只需開始煮飯時，在水中加入一片月桂葉與一小撮薑黃。她習慣將這兩種香料與水、鹽和少許橄欖油一起拌入米中，然後依一般程序繼續烹煮。她說，這種方法不管用電鍋或爐灶煮飯一樣好用，喜歡用烤箱煮，也沒問題。

瓦茲恩表示，任何米飯都可如法炮製；她最常做的是白米飯，但也會用在糙米與野米上；根據煮的份量多少，會呈現淡淡的黃色，並略帶香草味。飯煮好後，將月桂葉丟掉，攪拌一下米飯即可。

瓦茲恩提醒成功3要訣：用清水煮飯效果最好，如果喜歡用高湯，那麼風味的提升便不會那麼明顯，因為高湯本身就有味道與顏色；一般超市買到的月桂葉多是曬乾的土耳其月桂葉，味道較淡，新鮮但少見的加州月桂葉則香味更濃；香料的味道會隨時間遞減，如果菜餚中只用到幾種，便盡可能挑選新鮮的。檢查廚房裡香料保質期，如果超過一年，就該換新了。

薑黃。Image by Summer Malik from Pixabay
薑黃。Image by Summer Malik from Pixabay

義大利 加州 食譜

上一則

只換浴簾…通膨致屋主放棄大手筆裝修

下一則

下雨毀全家出遊 環球影城贈代金券34年後仍有效

延伸閱讀

FDA食品添加物標籤 需精準羅列

FDA食品添加物標籤 需精準羅列
都市傳說魚油、薑黃、紅麴降血脂？醫師打臉錯誤觀念

都市傳說魚油、薑黃、紅麴降血脂？醫師打臉錯誤觀念
美味好消化 薑黃豆腐湯圓

美味好消化 薑黃豆腐湯圓
料理功夫／客家鹹湯圓

料理功夫／客家鹹湯圓

熱門新聞

好市多（Costco）的會員，除了可以較低價格購買到優質商品外，還有許多好處。美聯社

好市多會員別忘了 可享5種免費福利

2024-03-04 11:24
示意圖。Photo by Amanda Jones on Unsplash

這種維他命吃太多 恐引發心臟病

2024-02-29 09:52
Image by Udo Voigt from Pixabay

防年老肌肉流失 這是最佳維他命

2024-03-04 09:52
示意圖。Image by Darko Stojanovic from Pixabay

妻罹末期乳癌 丈夫隱瞞病情 讓她吃實驗藥多活了21年

2024-03-01 13:25
炸薯條。示意圖。Image by Matthias Böckel from Pixabay

在家炸出香脆麥當勞薯條 前麥當勞廚師教你

2024-03-01 10:25
Trader Joe's 2日透過簡短聲明宣布召回雞肉小籠包（Steamed Chicken Soup Dumplings）。圖取自USDA

Trader Joe's 召回雞肉小籠包 今年召回6產品恐影響粉絲忠誠

2024-03-05 09:34

超人氣

更多 >
參院報告：半數65歲以上年收頂多3萬 難維持退休前生活水準

參院報告：半數65歲以上年收頂多3萬 難維持退休前生活水準
報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔

報答85年前租屋恩情 加州華裔捐500萬助非裔
中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」

中餐館說髒話罵顧客爆火 顧客排長隊享受被「罵」
紐約貝賽2賊光天化日闖空門 華人屋主失財3.7萬

紐約貝賽2賊光天化日闖空門 華人屋主失財3.7萬
上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所

上萬中國人走線抵美 落腳首選紐約 融入社區多未進收容所