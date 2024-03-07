加2種香料 讓白飯別有風味

白飯。Image by Spencer Wing from Pixabay

烹飪網站The Kitchn撰稿人瓦茲恩（Andrea Rivera Wawrzyn）出身拉美裔家庭，從小以各種米飯為主食，但她最喜歡祖母煮的飯，有種特別、無法形容的味道；祖母告訴她，秘訣在於兩種簡單的香料：月桂葉與薑黃。

瓦茲恩表示，月桂葉通常被加入湯裡或雞肉麵中，以及智利燉菜與義大利 麵醬等長時間熬煮的菜餚中，以增加風味。月桂葉本身味道十分溫和，不太可能在食譜 中看到以它為主要風味的料理；但在煮飯時，月桂葉的微妙味道就能散發出誘人香味。她說，用水煮的白飯，幾乎沒有其他味道比得上月桂葉的清香。

至於祖母的另一法寶薑黃，一般人可能認為它的味道太重、會將白飯染成黃色。但瓦茲恩表示，薑黃帶有濃郁的香氣，它確實會讓所接觸之物（包括手指）變色，所以只需加入一小撮即可。她說，薑黃在用量較多時會成為「主角」，但只需在整鍋飯中加入一小撮，就能讓味道更加豐富。

將這兩種香料一起使用，則會讓風味更上一層樓。瓦茲恩指出，它們在不大幅改變米飯味道的同時，還能讓整鍋飯更加香濃、有層次感，適用於各種不同的飯類料理。

瓦茲恩說，做法很簡單，只需開始煮飯時，在水中加入一片月桂葉與一小撮薑黃。她習慣將這兩種香料與水、鹽和少許橄欖油一起拌入米中，然後依一般程序繼續烹煮。她說，這種方法不管用電鍋或爐灶煮飯一樣好用，喜歡用烤箱煮，也沒問題。

瓦茲恩表示，任何米飯都可如法炮製；她最常做的是白米飯，但也會用在糙米與野米上；根據煮的份量多少，會呈現淡淡的黃色，並略帶香草味。飯煮好後，將月桂葉丟掉，攪拌一下米飯即可。