含鈉量較少 醬油比鹽健康？

醬油。Photo by GoodEats YQR on Unsplash

醬油不但是華人廚房中不可缺少的調味料，在全球也廣受歡迎，2022年市場規模達到481億元；據估計，至2032年，此一數字將翻倍。營養師兼美國飲食協會發言人蘇西（Caroline Susie）表示，醬油帶有鹽味、鮮味與一絲甜味，能與許多食物完美搭配。

「今日美國報」（USA Today）報導稱，醬油對健康的影響，可說有利有弊。從好的方面來說，它含有大量的膳食抗氧化劑（dietary antioxidants），且具有一定的抗菌特質。妙佑醫療國際醫院（Mayo Clinic）營養師史密特（Tara Schmidt）指出，醬油雖有消炎功效，但食用要適量。

不過，醬油的營養價值其實微乎其微，主要是為料理增添風味或作為鹽的替代品。史密特說，雖然大豆類食品能為健康帶來一些益處，但醬油令人擔憂的是它高濃度的鈉含量。蘇西指出，一湯匙醬油含有每日建議鈉攝取量2300毫克的40%。飲食中過多的鹽分會導致罹患高血壓 、心臟病 與中風 。

儘管醬油的鈉含量很高，每湯匙約870毫克，但仍遠低於一湯匙鹽所含的6976 毫克鈉，這也是有些人會用醬油來代替鹽的原因。「甲狀腺功能低下的真相」（暫譯，The Truth About Low Thyroid）一書作者瑞德（Josh Redd）表示，對需要減少鈉攝取量的高血壓患者來說，醬油是鹽的最佳替代品。如果選擇低鈉醬油，鈉含量還可以進一步降低，且風味絲毫不減；低鈉醬油的鈉含量約為普通醬油的一半，有些人甚至覺得普通醬油味道太重。

同時，由於醬油中含有小麥成分，患有自體免疫性或慢性病的人在大量食用時需特別小心。瑞德說，他們發現大多數自體免疫性疾病患者都有麩質不耐症（gluten intolerance）；蘇西建議這些人應選擇無麩質醬油或醬油替代品。瑞德表示，組織胺不耐症（Histamine intolerance）是某些人在食用醬油時會碰上的另一個常見問題；醬油等發酵食品含有大量組織胺，會引發皮膚癢、流鼻水等類似過敏的症狀。他建議這些人用少量的鹽來代替醬油。