新鮮不見得更好 冷凍藍莓更易取得這個養份

藍莓經過冷凍，更容易攝入其中的抗氧化劑。(Getty Images)

提到蔬菜水果，選擇新鮮的聽起來總是不做他想。然而，美食網站Tasting Table列舉出幾個很好的理由，或許可以讓消費者改選冷凍藍莓。

首先，冷凍藍莓在冰箱裡可以保存一年，而新鮮藍莓放上兩周可能就會開始變質。另外，冷凍水果在包裝前一般都會清洗乾淨，而新鮮藍莓可能不會，因此需要在家裡對後者進行額外的清洗。此外，解凍後的藍莓，可以直接拿來吃或將它們放入果昔、燕麥片和烘焙食譜 中。

不過，以冷凍方式處理這些水果的最大好處，是可以從中獲得更多的營養價值。根據南達科塔州立大學（South Dakota State University）的一項研究，水果經過冷凍，人們更容易攝入其中的抗氧化劑。

該大學的教授達拉利（Basil Dalaly）指出，冷凍藍莓的品質與新鮮的相當；而抗氧化物花青素（anthocyanins）在冷凍後濃度更高。

根據南達科塔州立大學的研究，這些抗氧化劑主要存在於漿果的表皮內，因此在冷凍漿果時，冰晶（ice crystal）的形成會破壞表皮細胞的結構，形同為身體獲取抗氧化劑打開一條通路。

食用花青素對健康有多種益處，根據發表在「營養學進展」（Advances in Nutrition）期刊上的一項研究，這些物質與降低罹患心血管疾病 和2型糖尿病 的風險有關，同時還具有抗發炎、保護中樞神經系統的作用。該研究宣稱，無條件推薦「經常食用藍莓」。