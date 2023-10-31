研究：這種肉每周吃兩份 糖尿病風險可能增一倍

哈佛研究人員發現，每周吃兩份紅肉，就可能提高罹患2型糖尿病的風險。Image by Stefan from Pixabay

哈佛研究人員發現，每周吃兩份紅肉，就可能提高罹患2型糖尿病 的風險。

他們刊載於「美國臨床營養學」期刊的報告指出，如果以植物蛋白質 替代紅肉所含的蛋白質，糖尿病的風險就會降低。

哈佛公衛學院研究團隊分析了30年的健康資料，以及21萬6695名研究對象的飲食習慣，其中2萬2000人罹患2型糖尿病。

研究人員根據分析結果指出，紅肉攝取量最大的人罹患2型糖尿病的機率，比紅肉吃得最少的人高62%。加工過的紅肉風險較大，每份就能增加46%高糖尿病風險；非加工紅肉每份會增加24%風險。

研究報告領銜作者、哈佛營養系博士後研究員顧肖（Xiao Gu譯音）說，「我們的研究發現強力支持如下看法：少吃紅肉，改吃植物性蛋白質為主的食物，有助降低2型糖尿病及其後果的風險。」

相形之下，每吃一份堅果類或豆類，同樣獲得蛋白質，卻能夠把罹患2型糖尿病的風險減少30%，奶製品也能減少22%風險。

顧肖說，傳統地中海飲食，也就是少紅肉，多白肉、蔬果和奶製品的飲食，「大量研究證據」都顯示對健康有好處。

研究團隊因此建議，每周紅肉攝取量不要超過兩份，能限制在一份以下「更好。」

顧肖表示，「我們也建議大家，用健康的植物蛋白質來源，如堅果類和豆類，取代紅肉。採行這樣的飲食策略，會幫助每個人降低罹患2型糖尿病的風險，避免承受糖尿病的後果，最終可改善全球人類的健康與福祉。」