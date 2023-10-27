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迅速做出健康一餐 營養師定有這四類食材

編譯周靜芝 / 綜合報導
營養師建議在廚房裡備足某些食物，不須太費工夫也能輕鬆做出一頓健康的餐食。Getty Images
營養師建議在廚房裡備足某些食物，不須太費工夫也能輕鬆做出一頓健康的餐食。Getty Images

在忙碌的現代人眼中，或許認為如果沒時間好好做一頓飯，可能很難實踐健康飲食。營養師凱特·希爾頓（Kate Hilton）在接受網路媒體Insider訪問時表示，如果在廚房裡備足某些食物，不須太費工夫也能輕鬆做出一頓健康的餐食。

希爾頓建議在冰箱、冷凍櫃和儲物櫃裡放一些蛋白質、澱粉類碳水化合物與蔬菜，不管它們是罐裝、冷凍、新鮮還是乾燥處理過的。她表示，這樣即使十天沒上超市購物，也總有辦法獲得主要的食物種類。

以下是希爾頓在廚房裡常備的一些食物，讓她能在時間急迫下也能做出一頓健康的飯菜。

1. 可保存較長時間的碳水化合物

希爾頓會在冰箱內放一塊種子或多穀物麵包，這類麵包比較健康，因為含有大量的纖維與營養物質。

此外，她還會在廚房儲物櫃裡放上義大利麵，配上用罐裝碎番茄製成的醬汁，以及名人喜愛、具養生功能的印度香米（basmati rice）。

2. 肉類和非肉類蛋白質

希爾頓建議冷凍新鮮肉類，如雞胸肉和豬絞肉，如果是素食主義者，也可冷凍闊恩牌素肉（Quorn），這樣就不必老是吃不健康、冷凍加工食品炸雞塊了。

希爾頓的儲物櫃裡還經常會備些更耐放的植物性蛋白，例如罐裝豆類和扁豆，它們不僅可快速烹煮，還富含纖維；其他植物性蛋白質包括豆腐以及素食界「天菜」天貝（tempeh）。

她也建議在冰箱裡準備些豆漿、豆漿優格或雞蛋等富含蛋白質的食物，可以快速當作早餐或午餐。

3. 新鮮、罐裝和冷凍蔬果

希爾頓儲備的大部分農產品都是新鮮的，因為她更喜歡吃當季的蔬果。不過，除了冰箱，她還會在儲物櫃與冷凍櫃裡放滿水果與蔬菜，這樣就能取得豐富多樣的蔬果，並攝入大量不同的營養素。

4. 健康脂肪

希爾頓的健康脂肪食物主要是特級初榨橄欖油與菜籽油，但她也建議在櫥櫃裡放些個人喜歡的堅果與種子，作為另一種健康脂肪的來源。

她說，核桃和奇亞籽含有豐富的Omega-3，還有山核桃和堅果醬，因為這些是她嘴饞時愛吃的。

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