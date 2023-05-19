多吃全穀和蔬果 功效有如每天多走4000步

根據新的研究，堅持食用更多水果、蔬菜和全穀物，對心臟健康來說，與每天多走4000步的功效一樣。取自pexels/Mike

許多專家建議，每日步行幾千步或萬步將有益心臟健康，但現在研究人員發現多吃蔬菜 水果和心臟健康也有明顯的關連。

對於要達到每日步數有困難的人，或許可以鬆口氣了，因為藉由飲食也能達到相同效果。根據新的研究，堅持食用更多水果、蔬菜和全穀物，對心臟健康來說，與每天多走4000步的功效一樣。

這項發表在「歐洲預防心臟病 學雜誌」的研究，目的在尋找健康飲食是否與成年人的身體健康有關。該研究長期針對2380名參與測試者， 其中54%是女性、平均年齡為54歲，希望確定導致心血管疾病的共同特徵。

除了完成高強度的健身 評估外，參與者還每隔一段時間填寫一次哈佛「半定量食物頻率問卷」（semi-quantitative food frequency questionnaire），報告他們在過去一年中水果和蔬菜的攝入量；答案從每月一次到每天六份或更多份不等。研究人員使用和心臟健康有關的兩項測試來評價飲食質量：健康飲食評量指標（Alternative Healthy Eating Index, AHEI；0至110）和地中海飲食評分（Mediterranean-style Diet Score, MDS；0至25）。

研究人員發現多吃蔬菜水果和心臟健康有明顯的關連。取自pexels/Marko Rick

分數越高代表飲食中優先考慮蔬菜、水果、全穀物、堅果、豆類、魚類和健康脂肪，同時限制紅肉和酒精。研究作者邁克米（Michael Mi）說，這項研究提供了迄今最有力和最嚴格的數據，以佐證更好的飲食可導致更好的健康；並在飲食習慣更佳的測試者中觀察到體能的改善，效果相當於每天多走4000步。

研究人員控制了各種因素，包括年齡、性別、每日總能量攝入、吸菸狀況、膽固醇水平、血壓 、糖尿病 和日常運動量，測試者平均AHEI為66.7，而平均MDS為12.4；與平均分相比，AHEI每增加13分和MDS每增加4.7分，運動時氧氣攝入量增加5.2%和4.5%。

邁克米表示，雖然研究結果發現飲食和改善體能之間的關聯，但還需要更多的數據。他說，這是一項觀察性研究，不能得出結論說吃得好會導致更好的體能，但反過來可以說，體能好的人都選擇健康飲食。