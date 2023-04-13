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堅果有益健康 這兩種特別棒

編譯尤寶琪／即時報導
各種堅果。Photo by Pratik Bachhav on Unsplash
各種堅果。Photo by Pratik Bachhav on Unsplash

堅果健康又好吃，在過去十年內，成了追求健康民眾的最愛。堅果屬蛋白質，是素食飲食中的關鍵蛋白質來源。根據myplate.gov，一般建議的成人每日蛋白質攝入量為5盎司到6盎司。而一湯匙花生醬或半盎司的堅果就等於每日攝入量的1盎司量。眾多堅果種類中，又以以下這兩種最健康：

核桃

營養師柯朗伯．史密斯（Danielle Crumble Smith）指出，核桃富含Omega-3，能幫助提升有「好膽固醇」之稱的高密度脂蛋白(HDL)。高密度脂蛋白會吸收血液中的膽固醇並將其帶到肝臟以排出體外。高密度脂蛋白水平高能幫助預防心臟病和中風。研究還顯示，核桃能改善記憶力、學習能力、動作協調能力、焦慮和運動能力。

杏仁

除了有豐富的纖維質和蛋白質外，杏仁還富含維生素 E。維生素 E會對抗我們體內的自由基，保護細胞免受損傷。自由基是不穩定的分子，可導致細胞老化、受損，造成生病。柯朗伯．史密斯說，體內有越多抗氧化物，身體就越多保護力。

嚴格說起來，杏仁不是堅果而是水果種子。但許多我們認為是堅果的食物也是如此。農業部就將所有堅果都歸類為水果，因為它們是「含油量高的乾燥單籽水果」。

堅果是蛋白質的良好來源，但要注意胡桃(pecan)和夏威夷果(macademia nuts) 的蛋白質含量遠低於其他堅果。儘管堅果很美味，但單吃堅果有時很難滿足我們的胃，反而因此會不小心吃太多。因此，柯朗伯．史密斯建議，堅果最好的食用方法，是加入到其它食物中一起享用，像是：

•搭配燕麥、優格和早餐麥片

•加入鬆餅和沙拉中

•加些核桃到點心和麵包中烘焙

•加到素食餐點中

•加堅果或花生醬到奶昔中

蛋白質 核桃 心臟病

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