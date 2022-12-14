我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

對仇恨言行要警醒…核桃市長：被逼到歧視邊緣應報警

記者楊青／核桃市報導
核桃市最近投資270萬並破土動工的溪邊公園（Creekside Park）噴水游樂場Diversity Plaza，正是為促進城市各族裔共建和諧社區而量身定做。（記者楊青/攝影）
核桃市最近投資270萬並破土動工的溪邊公園（Creekside Park）噴水游樂場Diversity Plaza，正是為促進城市各族裔共建和諧社區而量身定做。（記者楊青/攝影）

「都是你們這些華人，將我們的社區搞得一團糟」、「小眯眼，你不知道你好醜」、「Chink，滾回你的國家去」，充滿歧視和種族仇恨的語言，近年連號稱全國最適宜居住的華人聚居城市也不能倖免。

近年多次被評為全國最適合居住小城的核桃市（Walnut），新冠疫情期間曾發生一名女子對正在社區街上散步的華人叫囂「都是你們這些華人病毒害了我們，滾回你們的國家去........」，華人試圖爭辯，對方變本加厲，差點發生肢體衝突；而也是在新冠期間，一名男子開車衝進以華人為主的遊行人群中，對華人人群狂叫「滾回去」，並竪起中指。

「我們城市以亞裔為主，亞裔中華人最多，當有對社區不滿時，華人往往成為種族仇恨洩憤對象」，核桃市長伍立倫表示，一些人不時會抱怨「為什麽這麽多華人來這裡」，這是輕微的；嚴重的，有人用汽車擋住你的去路，或者咄咄逼人地講話，口水噴到你的臉上。針對亞裔的仇恨行動程度不同，但有。

核桃市市長伍立倫。（檔案照，核桃市議會提供）
核桃市市長伍立倫。（檔案照，核桃市議會提供）

從台灣來美30多年，伍立倫說，雖然這幾十年中華人移民人口迅速增加，華人成為聖蓋博谷不少城市的主要居民，華人為當地社區做出很多努力和貢獻，但針對華人和亞裔的仇恨言行，似乎一直沒有完全消失。從1980年代來自台灣的留學生被問「你們為什麽什麽多人來這裡？」到90年代因不諳英語或口音較重，在餐館點餐不僅要等待更長時間，甚至到90年代，核桃市的中學和高中，還有華人孩子被打，午餐時被噴番茄醬，被打的孩子不能去上課，打人的孩子沒有問題的狀況發生。

「一些新移民常問，這麼多種族歧視的東西是真的嗎？我每次都告訴他們，這是真的」，伍立倫說，儘管已經有前人幫現在的華人新移民打過仗，儘管現在情況比以前總體上已有所改善，但是每到社會出現動盪，這些仇恨言行總會再次出現，衝擊華人社區。

伍立倫說，當年核桃華人協會成立的主要原因，就是華人團結一致去阻遏仇恨犯罪，團結重要，教育和宣導也很重要；民眾不僅要對仇恨言行要驚醒，而且遇到仇恨言行，或感覺被逼到被歧視的邊緣，應該立即報警。他以當年留學期間經歷過的1992年洛杉磯暴亂為例表示，當年受到攻擊的韓國城，正是因為全力反抗和大聲疾呼，得到全美所有輿論的讚許和同情，韓裔也因此在洛杉磯警政界表現不俗。

核桃市最近投資270萬並破土動工的溪邊公園（Creekside Park）噴水游...
核桃市最近投資270萬並破土動工的溪邊公園（Creekside Park）噴水游樂場Diversity Plaza，正是為促進城市各族裔共建和諧社區而量身定做。（記者楊青/攝影）

目前全國反亞裔仇恨犯罪風起雲湧，聯邦、州、縣和核桃市都有各種宣導。但伍立倫表示，還是有不少華人對此一議題關心不多，當人家幫助你，你說沒有事，一而再再而三，別人就以為華人社區一切太平，不需要幫助了。

數月來，核桃市除了在市議會、校園和社區教育宣導反對仇亞言行，並通過觀看短片等形式對市府人員進行培訓，同時鼓勵民眾學會辨識和防範，遇到情況及時報警。

華人 核桃 亞裔

上一則

同理心待人成為「好鄰居」 鑽石吧少有歧視犯罪

下一則

合法永久居民 別怕公共負擔審核

延伸閱讀

新冠個案4天連升 指揮官：不會歸零

新冠個案4天連升 指揮官：不會歸零
洛杉磯乒乓球公開賽激烈纏鬥 馬金寶奪冠

洛杉磯乒乓球公開賽激烈纏鬥 馬金寶奪冠
600多寄養兒童及家人 歡度假日派對

600多寄養兒童及家人 歡度假日派對
國稅局招募社區志願者和雙語志願者為各地社區提供免費稅務幫助

國稅局招募社區志願者和雙語志願者為各地社區提供免費稅務幫助
路邊見「巨無霸溫度計」鑲嵌大樓 網：有溫度的社區

路邊見「巨無霸溫度計」鑲嵌大樓 網：有溫度的社區
活化停車格成疫後新常態 提升社區生活機能

活化停車格成疫後新常態 提升社區生活機能

熱門新聞

隨處可見居民在樓與樓之間的花園散步。（記者陳開/攝影）

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

2022-12-06 20:28
洛杉磯華女為丈夫申請綠卡，幾個月後就反悔，稱丈夫是「渣男」。（Unsplash.com）

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

2022-12-08 02:20
有一款約15元的好市多禮盒，吸引華人瘋狂掃貨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

2022-12-09 16:08
台灣產的伊莎貝爾（Isabelle）一盒售價14.99元。（記者王若然／攝影）

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

2022-12-09 20:44
國稅局近年提高查稅力度，捕獲違規納稅行為。（unsplash.com）

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

2022-12-11 18:28
巴西足球門將遭爆頭，酒吧內被連開6槍喪命。（視頻截圖）

世界晚報／巴西足球門將遭爆頭 酒吧內被連開6槍喪命

2022-12-06 20:57

超人氣

更多 >
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽
速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘