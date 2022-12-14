對仇恨言行要警醒…核桃市長：被逼到歧視邊緣應報警

核桃市最近投資270萬並破土動工的溪邊公園（Creekside Park）噴水游樂場Diversity Plaza，正是為促進城市各族裔共建和諧社區而量身定做。（記者楊青/攝影）

「都是你們這些華人 ，將我們的社區搞得一團糟」、「小眯眼，你不知道你好醜」、「Chink，滾回你的國家去」，充滿歧視和種族仇恨的語言，近年連號稱全國最適宜居住的華人聚居城市也不能倖免。

近年多次被評為全國最適合居住小城的核桃 市（Walnut），新冠疫情期間曾發生一名女子對正在社區街上散步的華人叫囂「都是你們這些華人病毒害了我們，滾回你們的國家去........」，華人試圖爭辯，對方變本加厲，差點發生肢體衝突；而也是在新冠期間，一名男子開車衝進以華人為主的遊行人群中，對華人人群狂叫「滾回去」，並竪起中指。

「我們城市以亞裔 為主，亞裔中華人最多，當有對社區不滿時，華人往往成為種族仇恨洩憤對象」，核桃市長伍立倫表示，一些人不時會抱怨「為什麽這麽多華人來這裡」，這是輕微的；嚴重的，有人用汽車擋住你的去路，或者咄咄逼人地講話，口水噴到你的臉上。針對亞裔的仇恨行動程度不同，但有。

核桃市市長伍立倫。（檔案照，核桃市議會提供）

從台灣來美30多年，伍立倫說，雖然這幾十年中華人移民人口迅速增加，華人成為聖蓋博谷不少城市的主要居民，華人為當地社區做出很多努力和貢獻，但針對華人和亞裔的仇恨言行，似乎一直沒有完全消失。從1980年代來自台灣的留學生被問「你們為什麽什麽多人來這裡？」到90年代因不諳英語或口音較重，在餐館點餐不僅要等待更長時間，甚至到90年代，核桃市的中學和高中，還有華人孩子被打，午餐時被噴番茄醬，被打的孩子不能去上課，打人的孩子沒有問題的狀況發生。

「一些新移民常問，這麼多種族歧視的東西是真的嗎？我每次都告訴他們，這是真的」，伍立倫說，儘管已經有前人幫現在的華人新移民打過仗，儘管現在情況比以前總體上已有所改善，但是每到社會出現動盪，這些仇恨言行總會再次出現，衝擊華人社區。

伍立倫說，當年核桃華人協會成立的主要原因，就是華人團結一致去阻遏仇恨犯罪，團結重要，教育和宣導也很重要；民眾不僅要對仇恨言行要驚醒，而且遇到仇恨言行，或感覺被逼到被歧視的邊緣，應該立即報警。他以當年留學期間經歷過的1992年洛杉磯暴亂為例表示，當年受到攻擊的韓國城，正是因為全力反抗和大聲疾呼，得到全美所有輿論的讚許和同情，韓裔也因此在洛杉磯警政界表現不俗。

核桃市最近投資270萬並破土動工的溪邊公園（Creekside Park）噴水游樂場Diversity Plaza，正是為促進城市各族裔共建和諧社區而量身定做。（記者楊青/攝影）

目前全國反亞裔仇恨犯罪風起雲湧，聯邦、州、縣和核桃市都有各種宣導。但伍立倫表示，還是有不少華人對此一議題關心不多，當人家幫助你，你說沒有事，一而再再而三，別人就以為華人社區一切太平，不需要幫助了。

數月來，核桃市除了在市議會、校園和社區教育宣導反對仇亞言行，並通過觀看短片等形式對市府人員進行培訓，同時鼓勵民眾學會辨識和防範，遇到情況及時報警。