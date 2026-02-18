全美最佳酒店 加州近150飯店上榜

Auberge du Soleil是《美國新聞與世界報導》排名最佳的加州酒店。（取自Auberge du Soleil網頁）

Patch報導，根據《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）發布的最新年度排名，加州 共有近150家酒店因卓越的表現脫穎而出。這項2026年權威榜單為旅客提供導引，幫助其找到最符合個人需求的頂級住宿。

在2026年的第16屆年度排名中，該報告共評比全球400多個目的地、超過3.1萬家酒店。夏威夷大島的Four Seasons Resort Hualalai連續第二年奪得「全美最佳酒店」冠軍。

以下為加州排前五名的酒店亮點：

1. Auberge du Soleil, Auberge Collection

這家位於納巴谷（Napa Valley）、靈感取自法國鄉村風情的酒店奪下加州桂冠。除了設有「蜿蜒的園林」、溫馨壁爐與私密露台，更提供米其林星級料理。酒店與畫廊合作，在花園空間內展示了數十件由加州藝術家創作的雕塑作品。

2. Rancho Valencia Resort and Spa

這家度假酒店坐落於聖地牙哥以北僅30分鐘車程處，客房空間寬敞。建築風格融合了地中海風情與Hacienda莊園風格，營造出寧靜幽雅的氛圍。

3. The Beverly Hills Hotel

沒有一家酒店比這裡更具備好萊塢 傳奇色彩。這家被譽為「粉紅宮殿」的酒店，據稱是經典歌曲《加州旅館》（Hotel California）的靈感來源，也是傳奇影星伊利莎白泰勒（Elizabeth Taylor）度過六次蜜月的地方。

4. Waldorf Astoria Beverly Hills

這座高層建築俯瞰洛杉磯最精華的社區，天氣晴朗時甚至能遠眺好萊塢標誌。每間客房均配有私人陽台與濃縮咖啡機，樓頂更設有絕美的景觀泳池。

5. Fairmont Grand Del Mar

酒店內部以「華麗的托斯卡尼裝飾」著稱，提供極致放鬆的體驗。設施包含五星級水療中心、由著名建築師法齊奧（Tom Fazio）設計的高爾夫球場，以及屢獲殊榮的精緻餐飲。

其他加州上榜的精選酒店包括：

•The Ritz-Carlton — 舊金山

•Terranea Resort — 派洛斯福德牧場（Rancho Palos Verdes）

•Post Ranch Inn — 大蘇爾（Big Sur）

•Cordevalle — 聖馬汀（San Martin）

•Fairmont Breakers —長堤 （ Long Beach）

《美國新聞與世界報導》旅遊高級數據編輯華特森（Zach Watson）表示：「入選今年排名的酒店與度假村均代表了業界的最高標竿，無論是頂級的客務服務、卓越的設施，還是令人難忘的入住經驗。」