遠距辦公vs.返辦公室 州議會槓上紐森

加州州議會一批跨黨派議員推動AB 1729提案，主張將州府員工遠距上班常態化，並賦權各機關自行決定是否實施。（示意圖取自Pexels）

面對加州 州長紐森 推動州府員工每周四天返辦公室上班的新制，州議會一批跨黨派議員推動AB 1729提案，主張將遠距上班常態化，並賦權各機關自行決定是否實施。法案一旦通過，將即刻生效，形同否決原訂於2026年7月1日上路的行政令，影響約10萬州府員工。

根據「沙加緬度蜂報」（Sacramento Bee）報導，1729號提案由州眾議員 李天明（Alex Lee）與胡佛（Josh Hoover）於2月5日聯合提出，獲加州專業工程師協會（PECG）及加州州政府主管協會（ACSS）支持。該提案規定，所有州政府機關須「在最大可行範圍內」提供遠距上班機會，若要求員工返回辦公室，須提出具體書面理由。

該法案還要求恢復2024年遭廢止的「遠距工作儀表板」，藉以追蹤相關政策帶來的經濟效益、排碳減量及人力招募優勢。李天明表示，遠距上班有助精簡預算、降低交通壅塞並減少碳排放。「節省支出與環保效益，將直接回饋社會大眾。」胡佛則強調，州長以行政命令一體適用，並不符合各機關實際需求，AB 1729提案的宗旨，是尊重各單位自主性。

根據加州政府此前的報告，遠距工作每年可為加州政府節省約2億2500萬元。不過，州長辦公室仍堅持返回辦公室上班，有助提升「協作與溝通」，重申政策必要性。

不過外界質疑返辦的可行性。據「沙加緬度蜂報」報導，許多州機關仍缺乏足夠工位，難以容納大規模返辦人力，恐加劇行政壓力。AB 1729提案目前在相關委員會排審，最快3月8日進行委員會研議。

目前工會方面亦高度關注遠距政策動向。最大州府員工工會SEIU Local 1000預計於今春展開新一輪合約協商，遠距上班將成核心訴求之一。

民眾可透過加州立法資訊網站https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/home.xhtml查閱AB 1729提案進度，並聯繫當地州議員表達立場。