我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

專業醫師梁安安：腰痠背痛年輕化 盡量多睡硬床

記者劉子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
脊椎神經醫師梁安安指出，腰酸背痛在美國相當普遍，原因之一是生活環境與習慣累積的負擔。（記者劉子為／攝影）
脊椎神經醫師梁安安指出，腰酸背痛在美國相當普遍，原因之一是生活環境與習慣累積的負擔。（記者劉子為／攝影）

「很多人腰痛，以為是年紀到了，但其實可能是生活方式出了問題。」南加州脊椎神經醫師梁安安在專訪中指出，腰痠背痛在美國相當普遍，原因之一是生活環境與習慣累積的負擔──包括床偏軟、長時間久坐、姿勢固定不動，以及體重過重等。他也觀察到，腰背問題近年逐漸年輕化，不再只是長者才會遇到的困擾。

梁安安回憶，自己在香港中學畢業後來美求學，住校期間因睡軟床開始覺得背不舒服，後來甚至出現胃部問題。經朋友介紹接受脊椎治療後，背部不適改善，連胃部狀況也好轉，讓他對脊椎治療產生強烈興趣。大學畢業後，他轉入脊椎相關專業訓練，完成學業與實習後投入臨床工作，至今看診經驗已逾40年。

●不少病人透過牽引改善

談到華人常見的問題，他表示門診最常見的是腰痛，其中特別多的是坐骨神經痛相關症狀，例如腰痛延伸到腿部麻、痛，嚴重時甚至「走也不能走、動也不能動」。他指出，這類神經壓迫若僅靠吃藥，可能面臨副作用，也未必能解決結構性問題；因此在臨床上會先透過影像檢查判斷病因與壓迫位置，再依情況採取保守療法。

梁安安指出，若確認為坐骨神經痛或特定節段神經受壓，常見處置包括牽引、電療與矯正等方式，目標是減輕壓迫、讓症狀逐步改善。他也提到，自己長期專注處理腰部與坐骨神經痛相關問題，南加有知名僑領就經常在他這接

●嚴重外傷就需手術處理

至於何時可能需要開刀，梁安安說，若椎間盤「跑出來很大」、嚴重外傷導致椎間盤破裂、液體外漏並壓迫神經，或長期拖延不治使椎間盤退化變薄、神經長期受壓，有時就可能需要手術處理。他並不否定手術在必要時的角色，盡量但從他的臨床觀點來看，若能在早期介入、及早評估並接受適合的保守治療，往往可以爭取不開刀的機會。

他特別提醒，很多慢性疼痛的問題在於「拖」。有些人只是覺得痠痠的、不以為是，結果一拖就是10年、8年，等到求醫時可能已經太晚。相較之下，急性扭傷或搬重物後突然腰痛的患者，通常會立刻就醫，反而更容易在早期診斷並較快改善。他建議，當出現腰背不適時，若能力許可，可先拍X光並由專業醫師評估，避免小問題累積成長期負擔。

在日常習慣上，梁安安提出多項具體建議：盡量睡硬床、坐有支撐的椅子，避免坐地板、避免長時間陷在軟沙發；減少蹲著做事，也避免搬太重的物品。他也指出，現代人長時間用電腦工作，若每天6到8小時幾乎不動，腰痛風險會大幅增加；因此建議大約每45分鐘就起身活動一下，哪怕只有3到5分鐘，也能降低長時間固定姿勢造成的負擔。

梁安安也提到體重的重要性。他說，許多人的脊椎問題與肥胖有關，腹部重量會增加脊椎受壓，長期下來更容易出現坐骨神經痛或慢性腰痛；因此從長遠來看，減重、規律運動、強化肌肉力量，對降低腰背疼痛發生率很重要。

目前梁安安除在診所看診外，也固定在華埠服務中心（Chinatown Service Center，CSC）提供服務，幫助持白卡（Medi-Cal）、經濟條件有限的病人。

梁安安體建議：盡量睡硬床、坐有支撐的椅子，避免坐地板、避免長時間陷在軟沙發；減少...
梁安安體建議：盡量睡硬床、坐有支撐的椅子，避免坐地板、避免長時間陷在軟沙發；減少蹲著做事，也避免搬太重的物品。（記者劉子為／攝影）

南加 加州 華埠

上一則

華裔人瑞110歲生日 五代子孫歡慶

下一則

大華超市重大車禍 3死者都是移民打工族

延伸閱讀

從絕望到重生…巴紐女子遠渡重洋成功抗癌 感謝台灣與彰基

從絕望到重生…巴紐女子遠渡重洋成功抗癌 感謝台灣與彰基
放任無照廠商手術…中榮院長道歉、3醫師交保 檢抗告

放任無照廠商手術…中榮院長道歉、3醫師交保 檢抗告
84歲翁心跳1分鐘32下 生理性節律器助他重拾正常生活

84歲翁心跳1分鐘32下 生理性節律器助他重拾正常生活
坐骨神經痛新解 「神經阻斷術」藥物精準注射 不必開刀

坐骨神經痛新解 「神經阻斷術」藥物精準注射 不必開刀
瘦瘦針「大規模訴訟」數千人爆副作用 包括胰臟炎、肺栓塞

瘦瘦針「大規模訴訟」數千人爆副作用 包括胰臟炎、肺栓塞
陜西醫院「無碼直播」手術 暴女患者私處 網炸鍋：沒底線

陜西醫院「無碼直播」手術 暴女患者私處 網炸鍋：沒底線

熱門新聞

南加90歲長者，銀行賬戶內畢生積蓄80多萬美元被盜取。此為示意圖。(取自Pexels)

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

2026-02-02 14:17
位於西木大道和羅徹斯特大道路口的大華超市5日發生重大車禍。美聯社

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

2026-02-05 17:18
一名92歲女性疑似開車撞入位於洛杉磯市西木區的大華超市，造成3人死亡、至少6人受傷。（美聯社）

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

2026-02-06 14:46
事發的蒙市North Rural Drive 600號街區。（谷歌地圖截圖）

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

2026-02-02 20:28
洛杉磯市西木區（Westwood）99大華超市三死、七傷重大車禍。圖為有民眾在現場擁抱哭泣。（美聯社）

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

2026-02-06 20:22
每隻大肉蟹約兩磅，可嘗試各種吃法。（記者邵敏／攝影）

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

2026-02-03 21:32

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能