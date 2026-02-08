專業醫師梁安安：腰痠背痛年輕化 盡量多睡硬床

脊椎神經醫師梁安安指出，腰酸背痛在美國相當普遍，原因之一是生活環境與習慣累積的負擔。（記者劉子為／攝影）

「很多人腰痛，以為是年紀到了，但其實可能是生活方式出了問題。」南加 州脊椎神經醫師梁安安在專訪中指出，腰痠背痛在美國相當普遍，原因之一是生活環境與習慣累積的負擔──包括床偏軟、長時間久坐、姿勢固定不動，以及體重過重等。他也觀察到，腰背問題近年逐漸年輕化，不再只是長者才會遇到的困擾。

梁安安回憶，自己在香港中學畢業後來美求學，住校期間因睡軟床開始覺得背不舒服，後來甚至出現胃部問題。經朋友介紹接受脊椎治療後，背部不適改善，連胃部狀況也好轉，讓他對脊椎治療產生強烈興趣。大學畢業後，他轉入脊椎相關專業訓練，完成學業與實習後投入臨床工作，至今看診經驗已逾40年。

●不少病人透過牽引改善

談到華人常見的問題，他表示門診最常見的是腰痛，其中特別多的是坐骨神經痛相關症狀，例如腰痛延伸到腿部麻、痛，嚴重時甚至「走也不能走、動也不能動」。他指出，這類神經壓迫若僅靠吃藥，可能面臨副作用，也未必能解決結構性問題；因此在臨床上會先透過影像檢查判斷病因與壓迫位置，再依情況採取保守療法。

梁安安指出，若確認為坐骨神經痛或特定節段神經受壓，常見處置包括牽引、電療與矯正等方式，目標是減輕壓迫、讓症狀逐步改善。他也提到，自己長期專注處理腰部與坐骨神經痛相關問題，南加有知名僑領就經常在他這接

●嚴重外傷就需手術處理

至於何時可能需要開刀，梁安安說，若椎間盤「跑出來很大」、嚴重外傷導致椎間盤破裂、液體外漏並壓迫神經，或長期拖延不治使椎間盤退化變薄、神經長期受壓，有時就可能需要手術處理。他並不否定手術在必要時的角色，盡量但從他的臨床觀點來看，若能在早期介入、及早評估並接受適合的保守治療，往往可以爭取不開刀的機會。

他特別提醒，很多慢性疼痛的問題在於「拖」。有些人只是覺得痠痠的、不以為是，結果一拖就是10年、8年，等到求醫時可能已經太晚。相較之下，急性扭傷或搬重物後突然腰痛的患者，通常會立刻就醫，反而更容易在早期診斷並較快改善。他建議，當出現腰背不適時，若能力許可，可先拍X光並由專業醫師評估，避免小問題累積成長期負擔。

在日常習慣上，梁安安提出多項具體建議：盡量睡硬床、坐有支撐的椅子，避免坐地板、避免長時間陷在軟沙發；減少蹲著做事，也避免搬太重的物品。他也指出，現代人長時間用電腦工作，若每天6到8小時幾乎不動，腰痛風險會大幅增加；因此建議大約每45分鐘就起身活動一下，哪怕只有3到5分鐘，也能降低長時間固定姿勢造成的負擔。

梁安安也提到體重的重要性。他說，許多人的脊椎問題與肥胖有關，腹部重量會增加脊椎受壓，長期下來更容易出現坐骨神經痛或慢性腰痛；因此從長遠來看，減重、規律運動、強化肌肉力量，對降低腰背疼痛發生率很重要。