特斯拉推出全輪驅動Model Y 售價不到4.2萬

特斯拉 （Tesla）近日推出全新全輪驅動（All-Wheel Drive）版本的Model Y電動休旅車，起售價為4萬1990美元，主打親民價格與性能兼具。Model Y為特斯拉目前銷量最高的車款，新版本被視為穩固核心市場、應對競爭加劇的重要布局。

特斯拉指出，全輪驅動Model Y續航里程約294英里，0至60英里加速僅需4.6秒，並具備較其他車型更佳的抓地力。特斯拉形容這是品牌旗下「最親民」的電動SUV選擇，相較於後輪驅動版，新車型具備更佳的抓地力與操控性，明顯鎖定在價格與性能間尋求平衡的中產階級買家。

目前特斯拉在美國共販售五種Model Y車型，最低為後輪驅動版本，起售價3萬9990美元；其餘依序為全輪驅動版 4萬1990美元、高階後輪驅動版4萬4990美元、高階全輪驅動版4萬8990美元，以及性能版全輪驅動5萬7490美元。

Model Y仍是特斯拉最重要的銷量支柱。根據資料，2025年Model Y全球銷量為35萬7528輛，雖較2024年略為下滑，仍穩居品牌銷量第一。回顧近年表現，Model Y自2021年以來銷量持續成長，顯示其在全球市場的高度接受度。

不過，特斯拉在全球電動車 市場的領先地位正面臨挑戰。中國電動車大廠比亞迪 （BYD）2025年全年銷售約226萬輛電動車，正式超越特斯拉，成為全球銷量最高的電動車製造商。儘管比亞迪車款尚未在美國零售，其在中國與歐洲市場的快速擴張，已逐步拉開與特斯拉的差距。

特斯拉最新財報顯示，2025年全年交付量降至164萬輛，連續第二年下滑。市場分析指出，美國電動車購車補助退場、競爭品牌增加，以及執行長馬斯克近期的政治與政策角色爭議，皆對銷售表現形成壓力。

此外，馬斯克也證實，特斯拉將於今年春季停止生產豪華電動房車Model S與豪華電動SUV Model X，未來資源將轉向機器人與人工智慧相關研發。此舉被外界視為特斯拉調整產品結構、尋求下一階段成長動能的關鍵轉向。

整體而言，特斯拉透過推出更具價格競爭力的Model Y新車型，試圖鞏固主力市場，但在比亞迪快速崛起、全球電動車競爭白熱化之下，後續表現仍有待觀察。