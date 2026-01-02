台灣人氣貝果MIOPANE進軍南加 下大雨仍排長隊搶購

我的頻道

記者張庭瑜╱洛杉磯即時報導
MIOPANE美國吸引大批顧客冒雨排隊等待進場。（記者張庭瑜╱攝影）
MIOPANE美國吸引大批顧客冒雨排隊等待進場。（記者張庭瑜╱攝影）

來自台灣、以創新風味與手作工法聞名的貝果品牌MIOPANE，1日於南加州巴沙迪那開設美國首家分店，吸引大量顧客一早排隊等候。排隊人龍2日依舊，儘管當天下雨，仍澆不息民眾熱情，隊伍延伸至街口，店內更是座無虛席。

本報記者2日前往現場，店外已聚集數十顧客，不少人撐傘排隊超過30分鐘，只為一嚐來自故鄉的貝果風味。現場顧客多為華人族群，其中不少是台灣移民，有人遠從橙縣與洛杉磯市區前來，也有在地民眾路過被人潮吸引而加入隊伍。

店內空間雖有限，仍湧入大量顧客，從點餐到取餐皆大排長龍，座位區一位難求。（記者張...
店內空間雖有限，仍湧入大量顧客，從點餐到取餐皆大排長龍，座位區一位難求。（記者張庭瑜╱攝影）

MIOPANE店面裝潢簡約明亮，採全開放式設計，顧客可透過透明玻璃櫃台，清楚看到各式貝果陳列其上，包括共推出20多種口味，從鹹到甜、從創新到經典一應俱全。熱門口味包括藍莓起司、草莓奶霜、草莓牛奶、酥脆抹茶白巧克力、抹茶栗子起司等；也有全麥素食選擇，如素藍莓、素地瓜、素檸檬等。櫃台後方即為製作區，師傅們現場揉麵、發酵、烘烤，全程可見，新鮮出爐的貝果香氣四溢。

多款創意甜味貝果陳列於透明櫃內，包括草莓奶霜、蔓越莓起司、摩卡奶酥等，皆為店內熱...
多款創意甜味貝果陳列於透明櫃內，包括草莓奶霜、蔓越莓起司、摩卡奶酥等，皆為店內熱賣品項。（記者張庭瑜╱攝影）

一名從台灣來美多年、現居洛杉磯的李小姐表示：「這家店在台灣就很紅，我以前幾乎每周都會買來當早餐，現在終於在美國也吃得到，真的非常感動。」她一次買了五個不同口味，表示要帶回家與家人分享。也有顧客表示價格略高：「在台灣一個大概七、八十新台幣（約2.5美元），這邊一個要7美元，有點捨不得。不過難得吃到台灣味，只好狠下心買三個。」另有民眾表示，雖然價格相比台灣略高，但與本地其他貝果店價格差不多，且其口感紮實、風味特殊，與美式貝果截然不同，值得嘗試。

現場亦提供各式咖啡與茶飲，供顧客搭配享用。店內雖設有少量座位，但多數人選擇外帶。MIOPANE為台灣知名連鎖貝果品牌，近年於台灣展店迅速，累積大批忠實顧客。店址位95 N Raymond Ave, Pasadena, CA 91103，營業時間為上午8時至下午7時。開幕期間每日備量有限，建議民眾提早到場，以免買不到。

造型特殊、口感濃郁的蒜香奶油起司貝果擺放在烤盤上，為MIOPANE經典招牌之一。...
造型特殊、口感濃郁的蒜香奶油起司貝果擺放在烤盤上，為MIOPANE經典招牌之一。（記者張庭瑜╱攝影）
轉角外排起長隊，顧客等候入場購買台灣風味貝果，有人甚至一早即來卡位。（記者張庭瑜...
轉角外排起長隊，顧客等候入場購買台灣風味貝果，有人甚至一早即來卡位。（記者張庭瑜╱攝影）
店內每日現烤的貝果排列整齊，口味從鹹香到甜點應有盡有，吸引顧客駐足挑選。（記者張...
店內每日現烤的貝果排列整齊，口味從鹹香到甜點應有盡有，吸引顧客駐足挑選。（記者張庭瑜╱攝影）
MIOPANE選址於Pasadena市中心轉角處，外觀簡約、藍星標誌醒目，吸引路...
MIOPANE選址於Pasadena市中心轉角處，外觀簡約、藍星標誌醒目，吸引路人目光。（記者張庭瑜╱攝影）
店員於透明玻璃櫃台後方整理剛出爐的貝果與產品陳列，準備迎接下一輪顧客點餐。（記者...
店員於透明玻璃櫃台後方整理剛出爐的貝果與產品陳列，準備迎接下一輪顧客點餐。（記者張庭瑜╱攝影）
後場工作區乾淨整潔、設備齊全，員工忙進忙出，應付開幕首日蜂擁而至的訂單需求。（記...
後場工作區乾淨整潔、設備齊全，員工忙進忙出，應付開幕首日蜂擁而至的訂單需求。（記者張庭瑜╱攝影）

