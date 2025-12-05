睡前滑手機、工作、喝酒等習慣 可能悄悄破壞睡眠

許多人無意間養成的一些看似無害的睡前行為，可能在悄悄破壞睡眠品質。（示意圖取自Pexels）

現代人的生活節奏緊湊，許多人無意間養成的一些看似無害的睡前行為，卻可能在悄悄破壞睡眠品質。根據哈芬郵報（HuffPost）報導，多位睡眠專家指出，從滑手機到房間溫度太高，這些常見習慣都可能讓人愈睡愈累。

其中，「睡前拖延」十分普遍。哈佛醫學院副教授Ashwini Nadkarni表示，不少人習慣在入睡前補做白天未完成的家務、回覆工作郵件或列待辦事項，看似在整理思緒，實際卻讓大腦過度活躍，引發焦慮並延長入睡時間。

睡前飲酒也是常見誤區。神經科學家Chelsie Rohrscheib指出，酒精初期雖有鎮靜效果，但在肝臟代謝後會形成干擾睡眠的物質，容易讓人半夜醒來，且酒精會增加尿意，進一步影響睡眠。

電子產品則是另一大干擾。睡眠科醫師Alex Dimitriu表示，螢幕藍光與互動性會刺激大腦，使人保持清醒。他建議睡前一至兩小時避免使用電子產品，若無法避免，可考慮抗藍光眼鏡或濾鏡。

此外，許多人習慣在睡前瀏覽負面新聞或社群媒體 。睡眠專家Heather Turgeon表示，臨睡前吸收大量負面情緒，容易讓心緒難以平靜，難以入睡。

晚間劇烈運動同樣可能造成睡眠不佳。睡眠教練Stephen Light說，睡前90分鐘若進行高強度訓練或重訓，會讓身體保持興奮，難以平緩。若想活動，建議改做輕度伸展、瑜伽或散步。

缺乏固定的睡前放鬆流程，也會影響大腦進入休息狀態。專家指出，規律的睡前儀式如泡溫水澡、閱讀或固定時間上床，能幫助分泌褪黑激素，促進睡眠。

飲食方面，睡前攝取高糖食物會使血糖 快速升高又下降，容易半夜因低血糖醒來。專家建議，可選擇燕麥等低升糖指數食物作為宵夜。

臥室溫度過高也會干擾睡眠。專家建議將室溫維持在華氏66至70度（約攝氏18至21度），並在夏季使用風扇或窗戶通風，以避免身體為了降溫而消耗能量。

另外，許多人誤以為「多躺一會兒」可以多睡一些，但睡眠教育者Martin Reed指出，如果每晚平均僅睡7小時，卻在床上待上8小時以上，可能會在床上經歷更多焦慮、翻來覆去的時間，反而讓大腦將床與清醒聯想在一起。

最後專家也提醒，長期在床上辦公，可能讓大腦難以切換到休息模式，使入睡變得更困難。