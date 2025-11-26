我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

老是把火雞肉烤得太乾柴？ 感恩節前1招解決

洛杉磯訊
總把火雞肉烤的太乾柴？一招解決。（示意圖，Pexels）
總把火雞肉烤的太乾柴？一招解決。（示意圖，Pexels）

每年感恩節前幾天，關於節慶大餐的討論總會圍繞同一個問題展開：如何將火雞烹飪得軟嫩多汁？

根據KTLA5電視台報導，火雞當作感恩節主菜，每年都會被詬病：太乾了。對一頓可能需要準備好幾天、烹調數小時的餐點來說，如果火雞烤得像柴一樣乾，節日氣氛可能瞬間被破壞，除非有那些深受喜愛的配菜來挽救全局。

但有經驗的廚師會告訴你，其實火雞不必乾柴。事實上，只要沒有過度烹調，火雞肉變得乾柴並不容易。

其中需要注意的是避免使用自動彈起式溫度計（pop-up timer）。因為使用該溫度計作為評判火雞是否烤好的依據，會讓火雞烤得過頭，從而口感乾柴。出於食品安全考量，這些溫度計上的按鈕通常要到火雞內部溫度超過華氏180度（約82攝氏度）時才會彈起。

然而，美國食品藥物管理局（FDA）建議，只要火雞在「瞬讀式溫度計測到華氏165度（約74攝氏度）」時，就已經可以安全食用。

進一步講，事實上只要火雞在較低溫，例如華氏155度（約68攝氏度）下維持至少90秒，同樣能夠殺死殘存細菌，確保食品安全。此外，「餘溫效應（carryover cooking）」會讓火雞在離開烤箱後繼續加熱，在靜置過程中溫度自然會提高到安全範圍。

換句話說，當火雞內的溫度計紅色按鈕「彈起」時，肉其實已經過熟了，而「過度烹調」正是讓火雞變乾柴的最大原因。

若想讓感恩節餐桌上的火雞更加多汁，還可以採取其他策略，例如提前一天乾醃（salting）或鹽水浸泡（brining），又或者將火雞不同部位分開烹調。知名料理作家、主廚兼食品科學家J. Kenji López-Alt的做法是：白肉加熱至華氏145度、深色肉加熱至165度。深色肉對高溫的耐受度遠比白肉高。

這種方式大幅縮短火雞在烤箱中的時間，能有效避免過度烹調，讓這道感恩節主角保持鮮嫩多汁，也更能獲得應有的重視。

至於彈出式溫度計，López-Alt 的態度十分明確：「如果可以由我決定，這個世界應該把它淘汰掉。」

感恩節 FDA

上一則

谷歌華人員工工作10年被辭 陷困境羞於領免費食物

下一則

私人包機裝星鏈 網速比陸地快

延伸閱讀

感恩節不想下廚 舊金山中餐廳推節慶大餐

感恩節不想下廚 舊金山中餐廳推節慶大餐
感恩節大餐省錢撇步 富國銀行：這樣買少花15元

感恩節大餐省錢撇步 富國銀行：這樣買少花15元
慶祝感恩節不一定要吃掉牠 漸多美國人領養火雞

慶祝感恩節不一定要吃掉牠 漸多美國人領養火雞
冬季風暴來襲 芝城感恩節後低溫降雪

冬季風暴來襲 芝城感恩節後低溫降雪
感恩節填料製作關鍵1步驟：麵包先烘乾

感恩節填料製作關鍵1步驟：麵包先烘乾
孔雀山莊救援火雞 目標逾百火雞獲安養

孔雀山莊救援火雞 目標逾百火雞獲安養

熱門新聞

美國過去一年超過一半的房子貶值。（示意圖取自Pixabay）

全美超一半房子貶值 房市要崩？

2025-11-19 19:10
好市多近乎「萬能」的退貨制度，在雞蛋這樣的熱門食材上卻不一定適用。（本報檔案照）

好市多這一熱門產品「退貨難」 員工揭背後原因

2025-11-23 14:42
女顧客罵亞裔美甲店老板，「滾回你國家去」。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

2025-11-25 15:02
賭城拉斯維加斯體育運動博彩網站Vegas Insider送出奬金，讓人收錢吃自助餐，但幸運兒須為一位認真優秀的美食評論家，透過免費試食，評選賭城感恩節最出色的自助餐。（自助餐示意圖，林怡君提供）

請你免費吃大餐再奉上2000美元酬謝 吃完只做一事

2025-11-18 13:01
黃薇茜在波莫那法院受審，她被判37年至無期徒刑。（本報檔案照）

持武士刀殺妻 華女刑期宣判後在獄中自殺 留有遺書

2025-11-18 16:03
川普總統近日宣布，計畫動用關稅收入向美國民眾發放2000美元。（示意圖取自Pixabay）

川普擬發2000元補貼 最快2026年發、鎖定這個族群

2025-11-24 18:10

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境