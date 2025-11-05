研究：乾洗、去油脂、金屬拋光清潔品含PCE 恐增肝病風險

我的頻道

洛杉磯訊
PCE是一種人工合成、無色液體，過去廣泛用於乾洗、去除油脂、金屬拋光等工業用途。人們主要透過空氣吸入暴露，比如乾洗過的衣物慢慢釋出殘留PCE到空氣中。（示意圖取自pexels）
PCE是一種人工合成、無色液體，過去廣泛用於乾洗、去除油脂、金屬拋光等工業用途。人們主要透過空氣吸入暴露，比如乾洗過的衣物慢慢釋出殘留PCE到空氣中。（示意圖取自pexels）

肝病風險不再只是飲酒、肥胖、肝炎的代名詞。一項由南加大凱克醫學院（Keck Medicine of USC）主導的新研究發現，廣泛存在於乾洗、家居用品及工業用途的化學物質四氯乙烯（Tetrachloroethylene，簡稱PCE），可能大幅提高肝病風險。研究顯示，血液中檢出PCE的人，罹患顯著性肝纖維化的機率，為未檢出者的三倍。

長久以來，肝病主要由三大原因引起：大量飲酒，與肥胖、糖尿病和高膽固醇相關的肝臟脂肪堆積，或B、C型肝炎。然而，這項發表於期刊「Liver International」的新研究顯示，即使沒有上述風險因素，接觸PCE也可能損害肝臟。研究指出，PCE暴露與嚴重肝纖維化之間存在明顯關聯，而暴露濃度越高、次數越多，風險也隨之上升。肝纖維化是指肝臟組織產生過多疤痕，長期下來可能導致肝癌、肝衰竭甚至死亡。

研究主導醫師Brian P. Lee指出：「當兩個人在健康背景完全相同時，一人會得肝病、一人不會，差別可能就在PCE暴露。」

研究還發現，高收入家庭接觸PCE風險最高，因為他們可能更傾向使用乾洗服務。在乾洗店工作的人，也可能面臨更高風險。

研究團隊從美國國家健康與營養調查2017至2020年的資料中，挑出20歲以上成年人，並測量其血液中PCE濃度。結果發現，約7%的美國成年人血中檢出PCE。 在所有樣本中，血液中PCE濃度每增加1奈克/毫升，其罹患明顯肝纖維化的機率便增加約5倍。

PCE是一種人工合成、無色液體，過去廣泛用於乾洗、去除油脂、金屬拋光等工業用途。人們主要透過空氣吸入，比如乾洗過的衣物慢慢釋出殘留PCE到空氣中，或飲用被地下滲漏的PCE汙染水源。

國際癌症研究機構已將PCE列為可能致癌物，並將其與膀胱癌、多發性骨髓瘤和非霍奇金氏淋巴瘤（non-Hodgkin lymphoma）聯繫起來。已有其他研究表明，接觸PCE會增加肝癌的風險。

儘管美國環保署（EPA）已設立十年期計畫，逐步淘汰乾洗業使用PCE，並對其他用途實施限制或禁令，但因為這種毒物在某些用途仍可能存在，或在監管較弱的國家仍被使用，潛在風險仍不可忽視。

研究者指出，此為首項連結血中PCE濃度與明顯肝纖維化的研究，證明環境因素在肝病生成中可能扮演「被忽略的角色」。尤其在那些生活方式健康、卻仍罹患肝病的患者，應考慮檢視其職業或居住環境，這提醒臨床醫師在病因未明的肝病個案中，應考慮進一步的環境檢測。

不過，研究者也表示，還有許多環境毒素可能影響肝臟健康，未來需進一步研究來確認哪些物質、哪些濃度、哪些人群風險最高。

南加大 癌症 糖尿病

