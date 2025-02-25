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「創業不一定要請會計師」EDD助小企業主 應對稅務改革

記者張庭瑜/洛杉磯報導
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加州就業發展部薪資稅務專員James Wong介紹EDD豐富免費資源，幫助企業主輕鬆應對獨立承包商稅法變化和工資稅務責任。（本報檔案照）
加州就業發展部薪資稅務專員James Wong介紹EDD豐富免費資源，幫助企業主輕鬆應對獨立承包商稅法變化和工資稅務責任。（本報檔案照）

「創業者不一定要花大錢請會計師！」加州就業發展部(EDD)薪資稅務專員James Wong指出，許多企業主對工資、稅務相關規定知之甚少，特別是涉及獨立承包商的法規變化，若不遵循可能面臨高額罰款。他表示，EDD提供豐富免費資源，幫助企業主了解稅務責任，在複雜的稅法環境中輕鬆合規經營。

James Wong指出，EDD負責徵收企業主的部分工資稅款。「當你創業並僱用員工時，必須向國稅局(IRS)和EDD繳納工資稅，這是企業經營中不可忽視的責任。」他特別提到獨立承包商議題是當前的重大挑戰；2020年實施的新法規對獨立承包商身分有明確規定，但許多企業主仍不甚了解，不遵循這些規定可能導致嚴重後果，包括欠下巨額稅款。

James Wong提醒，EDD提供中文服務，「雖然我們的書面材料中文版有限，但我們有會說中文的工作人員可以協助不諳英語的企業主。」

「許多創業者認為必須聘請專業會計師處理稅務問題，但實際上EDD提供大量免費資源，」James Wong強調，EDD網站上有豐富資訊，還定期舉辦免費課程，讓企業主全面了解工資稅務知識。他補充道，EDD的使命是幫助企業主輕鬆應對創業過程中的各種挑戰，「創業已經夠困難，我們希望至少稅務部分能讓企業主感到輕鬆一些。」

「2025理財稅務講座」將於3月1日（周六）下午1時40分在世界日報洛杉磯社舉行，James將以英語進行演講，主題為「州工資稅」。有興趣的讀者請即與世界日報聯繫報名，席位有限，額滿為止。

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