南加大研究：公共住房愈多 遊民人數愈少

長堤市新建的公共住宅之一。（NBC LA）

南加大 分析2017年至2020年的數據後發現，公共住房的數量愈多，該地的遊民 人數就愈少。

NBC LA指出，舒福特夫妻（Jamies and Thenia Shuford）就是最好例證。前幾年兩人流落街頭，最後在遊民巷相識結婚，但現在的情況已經遠比當年好很多了，因為長堤 市興建的「Century Villages at Cabrillo」已經成為他們的家了。

舒福特先生說︰「當年我們的康斗是用紙箱蓋的，但現在是鋼筋水泥。」他與妻子不再睡在遊民巷路邊，不再是受幫助的無家可歸者，而是可以幫助落難者的人了。

南加大「Homelessness Policy Research Institute」的研究發現，大洛杉磯在2017年至2020年間，公共住房的增加數與遊民增加人數的的確確就是成反比，公屋愈少、遊民愈多，「洛杉磯正是全美遊民問題之所以形成的最佳例證」。

相較於其他都市，新建房屋種類的差別，正足以解釋為何各地的遊民數量會差那麼多，研究中心的Jared Schachner如此解釋。

長堤市市長理查森（Rex Richardson）則告訴NBC LA，最近剛通過洛縣公投的Measure A，增加的稅收正可緩解遊民問題。他說︰「當我們投資新建公屋，我們也在防止人們無家可歸，最終改善了整個社群的體質。」