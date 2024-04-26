私密景點╱減碳環保綠地 加州新州立公園6/12開放

加州近十年來開放首個新州立公園，同時制定一系列減少自然土地溫室氣體排放的目標，助力實現2045年碳中和願景。（cbs電視台截圖）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）與州官員本月22日（周一）宣布，加州將於今年夏天開放十年來的第一個新州立公園 ——多斯里奧斯公園（Dos Rios Park），為民眾提供親近自然的機會。同時，為了應對氣候變化，更制定一系列減少自然土地上導致地球變暖排放的新目標，包括降低野火風險、擴大森林覆蓋面積以及恢復濕地，以實現該州2045年碳中和的目標。

新成立的多斯里奧斯公園位於加州中央山谷（Central Valley），佔地648公頃，位置在圖奧勒米河（Tuolumne River）與聖華金河（San Joaquin River）的交匯點。該公園周圍被杏仁樹園和乳牛牧場包圍，將於6月12日開放，成為加州第281個州立公園。

紐森並在地球日當天宣布，加州將實施一系列新措施來減少自然土地上的溫室氣體排放，包括降低野火風險、增加森林面積、及恢復濕地。這些措施幫助加州達成2045年碳中和的目標，即到該年將減少的碳排放量與產生的排放量相等。

這項新政策源於紐森於2022年簽署的法律，該法律要求州自然資源局（Natural Resources Agency）與其他機構合作，制定降低自然土地排放的計畫。該計畫的具體目標是到2045年，透過管理植被和其他方法，減少大約13萬8000平方公里土地上的野火風險。此外，加州計劃在此期間內種植約420萬棵樹，管理和恢復約64萬7000公頃的草地，並保護超過9萬4000公頃的濕地和海草。

自2020年以來，加州已投入約96億元用於自然土地的管理，以應對氣候變化帶來的挑戰。自然資源廳長克勞福特（Wade Crowfoot）表示，這項計畫對於該州的氣候政策至關重要，因為它不僅涉及減少碳排放，還包括對自然土地的管理，這將有助於改善景觀的健康狀態，有效地從大氣中去除二氧化碳。

多斯里奧斯公園的開放不僅為當地居民提供了一個親近自然的場所，更將成為社區的聚會點。身為中央山谷本地人暨州立公園翻譯曼佐（Ali Manzo）表示，公園位於圖奧勒米河和聖華金河交匯處附近，遊客可在此徒步、野餐，未來還將開放游泳和划船等活動。曼佐認為，這個新公園將有助於聚集人們，讓他們對大自然產生更深層的尊重與愛護。