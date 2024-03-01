電動聯結車 加州推廣面臨3難題

電動卡車與充電站。（取自JETSI網站）

南加內陸帝國正在開展一項野心勃勃的電動聯結車試行計畫「JETSI」，由兩家短駁業者的100輛卡車參與，實驗由電動卡車替代燃油卡車，進行長堤與洛杉磯港 至內陸帝國倉儲基地之間的貨物運送功能。

全稱為「Joint Electric Truck Scaling Initiative」的計畫，將使用電動卡車完成每趟110至120哩的行程，並搭配太陽能發電的充電方式，跑完一趟後充電90至120分鐘，以實驗電動卡車全面取代燃油聯結車的環保物流。

JETSI計畫2月底邁出一大步，參與的公司之一NFI在南加州 聖伯納汀諾縣安大略的庫房附近，設置完成了50組高能充電樁。NFI負責貨運車隊的副總Jim O'Leary告訴Heatmap News，在庫房附近設立充電站的原因正在於，從港口運貨回來的車子，可以就近充電，第二天再從庫房出發，省下繞道到充電站的成本。

而類似安大略至洛杉磯兩港的短途駁運正是最適合電動卡車的行程，不會太遠、也不會太重。安大略的氣候也很適合太陽能發電，白天的電可以儲存，留到傍晚卡車回來後再用，可說是完美的環保運輸方案。不過，這個方案還有三個明顯難關：

1.載重量：電動卡車的電池太重，就算加州多給了電動卡車2000磅的載重量，但還是不夠，「要像傳統卡車那樣運一大堆飲料，顯然還是不夠力」。

2.維修：電動車 的維修雖然相對簡單，但是電動車畢竟是新產品，沒有像燃油車一樣的長年歷史，因此高齡電動卡車會出現什麼新的維修問題，仍然充滿變數，長期的維修成本是高是低也沒個準。

維修人員也是個問題，電動車維修師傅需要更多證照，找到足夠的人也是個挑戰。

3.成本高昂：這是最大也最關鍵的難題，以NFI來說，總投資金額就達4500萬元，包括土地取得、充電樁設置、太陽能板購置、備用電池與車輛等等。固然加州政府有補助，碳交易也能獲利，但是成本還是一大考驗。