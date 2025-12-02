省菜金助家扶 仁德農會家政班「竹筒送愛心」傳愛20載

我的頻道

記者周宗禎／台南報導
仁德區農會家政班員將零錢存進竹筒，助家扶學童就學，20年不間斷。（記者周宗禎／攝影）
台南仁德區農會家政班「竹筒送愛心」邁入20年，今年再次剖開滿載零錢與祝福的竹筒，合計捐出45萬7349元（台幣，下同，約1.46萬美元），累計20年共募得近360萬元，成為在地最持久的愛心行動之一。

家政班婆婆媽媽20年前發起「竹筒送愛心」，每天把買菜剩下的零錢投進竹筒，年終捐給北台南家扶中心。今年清點27支竹筒共8萬544元；考量今年台南受地震、風災衝擊，家扶募款不易，婆婆媽媽再度自掏腰包捐出171個紅包、共30萬2755元。農會總幹事曾佳哲加碼1萬元。另有青農、家政、高齡及四健會聯合義賣所得7萬4050元，總計45萬7349元全數投入家扶助學。

仁德農會日前舉辦「幸福農村計畫推廣教育三部門聯合成果展」，並與北台南家扶合辦「愛心竹筒回娘家」活動。員工與家政班再度剖開竹筒，現場溫馨熱鬧。

適逢農會創會100年，由25位阿公阿嬤組成、總年齡1759歲的「千歲團」也以「仁農百分百運動會」舞蹈祝賀；四健會員與青農擺出南瓜牛舌餅、多肉盆栽、天然蘆薈皂等義賣攤位，所得同樣投入助學金。

曾佳哲指出，農會與家扶結緣於2006年，家政班成員因讀到一名家扶兒缺乏學費的新聞，開始「竹筒認養」，此後20年不間斷，加入行列的員工與青農愈來愈多。

北台南家扶主任李桂平表示，一件善行做20年很難得，竹筒承載濃厚人情味，也把不起眼的零錢堆砌成「金銀山」。今年歲末送暖活動因災害影響，仍有募款缺口，感謝仁德農會及時雨，呼籲社會參與。

人生的第一個指南針

