「當個樂觀主義者」 朱平身體力行簡單生活

朱平（左）與人生伴侶Ming，共同創造自己與台東都蘭「非零農場」的嶄新未來旅程。(圖／朱平提供)

在台東都蘭的梯田農場中，能看到一頭略為花白的朱平，穿梭在農田與作物中，回歸地方與土地，朱平在這片稱為「非零農場」中，實踐著自己的永續生活。身為AVEDA肯夢創辦人、同時創立漣漪人文化基金會，到現在多數時間生活在台東都蘭的朱平，回想36年前，當大家都還不認識永續時，他即提倡結合永續與營利，可說是相關議題的先驅者。

永續、SDGs、ESG、Net Zero等議題，近年來掀起一股全球浪潮，當「永續」成為各界討論的主旋律，社會大眾的實際作為與消費型態，也開始反應對於永續、減碳 的重視。

但在朱平創業之初，當時大家對於永續的想像匱乏，他以「樂觀主義者」立志，開創了營利型的社會企業，帶入公平交易、永續製造、節能減碳等議題的多元品牌，從肯邦到肯夢（AVEDA），再到台東的「非零農場」。

回望這段，朱平說，「我是一個簡單的生意人（Businessmaker），一個專注在生生不息、有生命意義的人。當初接觸到的理念主要是『環保』、『自然生活』、『純淨生活』。」1989年在花蓮的「鹽寮淨土」生活時，認識區紀復先生，「他提倡『簡單才會自由』，這啟發了我，該如何將自己的生活簡單化、純淨化，這就是環保、有意義、對萬物有愛的生活」。

後來，AVEDA從1999年在每年4月發起地球月活動，近期更將關注議題放在純淨水資源，至今地球月活動至今已經募得6500萬美元。而AVEDA自2021年起，所有產品成分為100%純素，也持續與產源明確且符合公平永續標準的原料供應商、契作農場合作，對應到現在的永續浪潮，幾乎完全符合。

朱平一直相信，「我們現在所擁有的一切美好生活及科技的突破，就是過去一群樂觀主義者所創造的，因此如果現代的我們也立志成為樂觀主義者，下一代的人才能看到解決氣候變遷 的可能，也擁有美好的生活，甚至包括我們難以想像的新能源。」

身為探索者與初學者 一切都「從自己開始」

36年前從創業起始，就開始讓永續與商業結合，朱平笑說，「永遠都覺得自己是個生命的學生（Student of life）」，但同時他也認為自己是Beginner（初學者），即使大家都認為他是台灣的永續先驅，但永續相關議題涵蓋很廣，包括能源、生物多樣性、氣候變遷、水資源、淨零等，都需要持續探索與學習。

從當年大家不了解永續的內涵，AVEDA就開始傳遞相關永續環保的理念與概念，長期下來也吸引許多人的追隨，如今永續成為幾乎各企業必談的議題，朱平認為，永續要推動，需要開創者與樂觀主義者，不然很難開始認識與實行永續，「我36年前開始實驗創立有更高目的的營利事業（Profit for Purpose business），就必須是個樂觀主義者，把別人認為的不可能，以樂觀態度及不斷的堅持來實踐」」。

雖然致力於永續推動，但朱平強調，「每個人都有不同選擇，不用評斷誰比較環保或永續」，因為真正的永續得要「從自己開始」，已經75歲的朱平，逐漸脫離企業的經營管理，他現在定義自己是「漣漪人」，希望找到更多準備好的人，慢慢擴大漣漪，如果每個人都可以成為產生漣漪的小石頭，那就會影響更多人。

朱平在36年前，即提倡結合永續與營利，可說是相關議題的先驅者。(圖／朱平提供)

環保從恐懼開始 但更該從「樂觀」影響更多人

愈來愈多人重視永續，朱平觀察，「大部分是從恐懼開始，譬如海平面上升、空氣污染等」，雖然有效，但久了會讓人麻木，因此朱平認為永續議題要能夠持續影響別人，需要用「樂觀」影響別人，把永續作為當成是「樂觀、快樂」的事情。

永續的議題中，大家常說3個Ｒ，包括「減少（reduce）」、「少用（reuse）」、「循環使用（recycle）」，朱平表示，「減少使用是最重要的，而一個好的產品也很重要，譬如一個工匠用心製作的精品，它可以使用許久、甚至傳承，就是一個環保的概念。」因此朱平主張買「好的東西」，擇好的品質、經典的設計，能修理、能送人、能傳家。

永續與環保的生活，已經深植在朱平的日常之中，他說家裡現在已經沒有地方放書，但都還有買書看書的習慣，可以把看過的書，拿去給獨立書店，或鼓勵大家分享書給有緣人，這也是一種永續的方式。「其實做許多事情，看似為了地球、為了人類、為了下一代子孫，其實都是以『利己』為主，天下沒有真正的『利他』」。

2009年，朱平來到台東都蘭，買了塊農地開設「非零農場」，希望透過親身體驗，結交原住民 的好友，真正在都蘭山下生活。朱平引用Andy Warhol安迪·沃荷曾說過，I think having land and not ruining it is the most beautiful art that anybody could ever want.「我認為擁有一片土地並且不破壞它，是任何人都渴望想要的最美藝術品。」在都蘭，他希望要跟土地產生關係連結，不單純只是為了好山好水，更多是與土地、水資源、人文、社區的連結，才能讓永續成為生活品質的要件之一。

朱平期待，「非零農場」是一個有意識的生活場所（Intentional living lab），也是一個學習分享的實驗農場（Experimental farm）。經由非零農場認識更多準備好的人，創造一個有互相依賴（Interdependent）、互相連結（Interconnected）的地方經濟（Local economy）。