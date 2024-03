「當個樂觀主義者」 朱平身體力行簡單生活

朱平(左)與人生伴侶Ming,共同創造自己與台東都蘭「非零農場」的嶄新未來旅程。(圖/朱平提供)

在台東都蘭的梯田農場中,能看到一頭略為花白的朱平,穿梭在農田與作物中,回歸地方與土地,朱平在這片稱為「非零農場」中,實踐著自己的永續生活。身為AVEDA肯夢創辦人、同時創立漣漪人文化基金會,到現在多數時間生活在台東都蘭的朱平,回想36年前,當大家都還不認識永續時,他即提倡結合永續與營利,可說是相關議題的先驅者。

永續、SDGs、ESG、Net Zero等議題,近年來掀起一股全球浪潮,當「永續」成為各界討論的主旋律,社會大眾的實際作為與消費型態,也開始反應對於永續、減碳 的重視。

但在朱平創業之初,當時大家對於永續的想像匱乏,他以「樂觀主義者」立志,開創了營利型的社會企業,帶入公平交易、永續製造、節能減碳等議題的多元品牌,從肯邦到肯夢(AVEDA),再到台東的「非零農場」。

回望這段,朱平說,「我是一個簡單的生意人(Businessmaker),一個專注在生生不息、有生命意義的人。當初接觸到的理念主要是『環保』、『自然生活』、『純淨生活』。」1989年在花蓮的「鹽寮淨土」生活時,認識區紀復先生,「他提倡『簡單才會自由』,這啟發了我,該如何將自己的生活簡單化、純淨化,這就是環保、有意義、對萬物有愛的生活」。

後來,AVEDA從1999年在每年4月發起地球月活動,近期更將關注議題放在純淨水資源,至今地球月活動至今已經募得6500萬美元。而AVEDA自2021年起,所有產品成分為100%純素,也持續與產源明確且符合公平永續標準的原料供應商、契作農場合作,對應到現在的永續浪潮,幾乎完全符合。

朱平一直相信,「我們現在所擁有的一切美好生活及科技的突破,就是過去一群樂觀主義者所創造的,因此如果現代的我們也立志成為樂觀主義者,下一代的人才能看到解決氣候變遷 的可能,也擁有美好的生活,甚至包括我們難以想像的新能源。」

身為探索者與初學者 一切都「從自己開始」

36年前從創業起始,就開始讓永續與商業結合,朱平笑說,「永遠都覺得自己是個生命的學生(Student of life)」,但同時他也認為自己是Beginner(初學者),即使大家都認為他是台灣的永續先驅,但永續相關議題涵蓋很廣,包括能源、生物多樣性、氣候變遷、水資源、淨零等,都需要持續探索與學習。

從當年大家不了解永續的內涵,AVEDA就開始傳遞相關永續環保的理念與概念,長期下來也吸引許多人的追隨,如今永續成為幾乎各企業必談的議題,朱平認為,永續要推動,需要開創者與樂觀主義者,不然很難開始認識與實行永續,「我36年前開始實驗創立有更高目的的營利事業(Profit for Purpose business),就必須是個樂觀主義者,把別人認為的不可能,以樂觀態度及不斷的堅持來實踐」」。

雖然致力於永續推動,但朱平強調,「每個人都有不同選擇,不用評斷誰比較環保或永續」,因為真正的永續得要「從自己開始」,已經75歲的朱平,逐漸脫離企業的經營管理,他現在定義自己是「漣漪人」,希望找到更多準備好的人,慢慢擴大漣漪,如果每個人都可以成為產生漣漪的小石頭,那就會影響更多人。

環保從恐懼開始 但更該從「樂觀」影響更多人

愈來愈多人重視永續,朱平觀察,「大部分是從恐懼開始,譬如海平面上升、空氣污染等」,雖然有效,但久了會讓人麻木,因此朱平認為永續議題要能夠持續影響別人,需要用「樂觀」影響別人,把永續作為當成是「樂觀、快樂」的事情。

永續的議題中,大家常說3個R,包括「減少(reduce)」、「少用(reuse)」、「循環使用(recycle)」,朱平表示,「減少使用是最重要的,而一個好的產品也很重要,譬如一個工匠用心製作的精品,它可以使用許久、甚至傳承,就是一個環保的概念。」因此朱平主張買「好的東西」,擇好的品質、經典的設計,能修理、能送人、能傳家。

永續與環保的生活,已經深植在朱平的日常之中,他說家裡現在已經沒有地方放書,但都還有買書看書的習慣,可以把看過的書,拿去給獨立書店,或鼓勵大家分享書給有緣人,這也是一種永續的方式。「其實做許多事情,看似為了地球、為了人類、為了下一代子孫,其實都是以『利己』為主,天下沒有真正的『利他』」。

2009年,朱平來到台東都蘭,買了塊農地開設「非零農場」,希望透過親身體驗,結交原住民 的好友,真正在都蘭山下生活。朱平引用Andy Warhol安迪·沃荷曾說過,I think having land and not ruining it is the most beautiful art that anybody could ever want.「我認為擁有一片土地並且不破壞它,是任何人都渴望想要的最美藝術品。」在都蘭,他希望要跟土地產生關係連結,不單純只是為了好山好水,更多是與土地、水資源、人文、社區的連結,才能讓永續成為生活品質的要件之一。

朱平期待,「非零農場」是一個有意識的生活場所(Intentional living lab),也是一個學習分享的實驗農場(Experimental farm)。經由非零農場認識更多準備好的人,創造一個有互相依賴(Interdependent)、互相連結(Interconnected)的地方經濟(Local economy)。