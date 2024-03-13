鴻海董事長劉揚偉 打造養身照護中心

在董事長劉揚偉的帶領下，鴻海不僅持續朝向ESG邁進，更快速朝向「以人為本」的目標前進。（記者蕭君暉／攝影）

全球電子代工龍頭鴻海 ，一向致力於環境保護、社會責任與公司治理（ESG）在董事長劉揚偉的帶領下，鴻海不僅持續朝向ESG邁進，更重要的是，鴻海的經營正快速朝向「以人為本」的目標前進。

為了讓鴻海人敢生、願意生，有更多資源照顧小孩，鴻海在2019年開始推出「零到六歲公司養」的鴻海寶寶育兒補貼，福利 啟動至今已屆滿五年，到目前為止，總共有1,746位鴻海小朋友受惠。

福利措施 涵蓋幼兒長者

2023年鴻海教育基金會也發出5,000多萬元的獎助學金，幫助超過2,000位學生；鴻海基金會的星光計畫，在全台建立22個據點，讓弱勢孩子下課後有地方可以去、有晚餐可以吃、還有老師教寫作業。

鴻海的這些福利措施，主要是針對小孩，也為外界所熟知，但是對劉揚偉來說，孟子所說的「老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼」的理念，鴻海只做了一半，也就是只做了「幼吾幼，以及人之幼」：對於「老吾老，以及人之老」，劉揚偉認為，他也應該要做些努力，才能真正達成以人為本的企業經營。

因此，劉揚偉宣布，2024年將啟動鴻海養身照護中心計畫，打造一個給員工年邁家人使用的照護中心。

未來鴻海不只要幫助同仁們的小孩好好地長大，也要照顧員工家中的長輩們，要讓每一位在鴻海服務的同仁夠放心工作、享受生活。這才是全方面的照顧員工。

事實上，隨著社會愈來愈進步，也有不少人不想生小孩，許多企業裡面都存在著頂客族，因此，「零到六歲公司養」的福利措施，對這些人來說，是一點感覺也沒有，而且很多員工都有父母長輩，若是公司能夠照顧到生病的長輩，就可以讓員工安心工作，鴻海打造的職場環境，等於是從出生到老年，全方面的照顧，符合以人為本的經營理念。

為員工打造養身照護中心，這恐怕是台灣企業首創，就像當年鴻海首開先例，推出「零到六歲公司養」的福利措施，後來也掀起許多企業，提出更多的幼兒福利照顧措施，讓台灣的企業更加人性化，而不是只有血汗工廠之名。

職場關懷 提升生產效率

目前鴻海集團已經在尋覓地點，規劃設立養身照護中心，預期最快2024年，就可以看到首間給企業員工的養身照護中心成立，再度開台灣企業風氣之先。

鴻海集團在創辦人郭台銘 的努力下，打下了堅實的營運基礎，郭台銘以嚴謹治軍聞名，隨著鴻海即將邁入50周年之際，劉揚偉所帶領的鴻海，同樣要達到經營企業所設定的績效目標。

只是企業持續往績效前進的同時，劉揚偉更注重對於員工的關懷，更全面的照顧到員工，也許對劉揚偉來說，以人為本的企業經營，才是達成經營績效的最有效方式，照顧員工不應該視為成本與支出，反而是提升員工生產效率的最佳方式。