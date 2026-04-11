我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：美情報指中國擬經第三國援伊朗肩射防空飛彈 中方否認

中東戰爭第42天：范斯籲伊朗別耍花招 最新發展一次看

關節磨損會痛 醫師揭關鍵在發炎與修復的失衡

記者翁唯真／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
許多人將關節炎視為長期使用造成的「磨損」，醫師指出，關節其實是具有活性、持續進行...
許多人將關節炎視為長期使用造成的「磨損」，醫師指出，關節其實是具有活性、持續進行新陳代謝的組織，關鍵在於「發炎與修復的失衡」。（記者翁唯真／攝影）

許多人將關節炎視為長期使用造成的「磨損」，認為只能透過止痛、注射或忍耐來應對。然而，醫師指出，關節其實是具有活性、持續進行新陳代謝的組織，其健康狀態會隨身體內在環境變化而改變，關鍵不在單純耗損，而在於「發炎與修復的失衡」。

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘於臉書表示，當身體維持穩定狀態時，軟骨細胞具備修復能力；但若長期處於慢性發炎環境，將導致分解增加、修復下降，使關節逐步走向退化。因此，關節不適往往是長期內在失衡的結果，而非單一事件造成。

近年研究發現，運動可透過肌肉釋放「肌肉激素」（myokines），調節全身發炎反應與代謝狀態。這些訊號分子會影響關節內的微環境，降低發炎並促進修復機制啟動。

張家銘指出，當身體長期缺乏活動時，相關訊號分泌下降，修復系統難以被喚醒；反之，規律運動則能逐步將身體由「發炎優勢」轉為「修復優勢」。

在運動方式上，張家銘建議應以中低強度有氧活動為起點，例如快走或騎腳踏車，並以「可對話」的運動強度為原則，有助穩定釋放抗發炎相關分子，如介白素-10（IL-10）等。隨後再逐步加入肌力訓練，以提升肌肉量、改善關節受力分配，同時促進類胰島素生長因子（IGF-1）分泌，強化組織修復能力。

此外，關節健康也與整體代謝與生活型態密切相關。張家銘指出，臨床評估除關節本身外，也會檢視發炎指標（如高敏感性C反應蛋白）、血糖與血脂狀況，及營養與睡眠品質。若長期存在代謝異常或作息混亂，將抑制修復機制並加劇發炎反應。

張家銘說，在飲食方面，建議減少精製糖與高度加工食品攝取，增加天然食物、優質蛋白質與抗發炎脂肪，以協助改善體內環境。同時，維持規律作息與良好睡眠，有助調節荷爾蒙與免疫系統，進一步支持組織修復。

張家銘表示，運動的核心價值不僅在於提升體能，更在於調整身體內部的分子訊號與系統平衡，是一種從根本改善關節健康的方式。只要方向正確、持續進行，身體將逐步回應，從細胞層開始，帶動整體功能改善。

關節

上一則

不是糖尿病引起 7旬男多次低血糖昏迷 竟是肺部大腫瘤作祟

延伸閱讀

一休假就頭痛疲倦？這幾招改善「休閒病」

一休假就頭痛疲倦？這幾招改善「休閒病」
現代人久坐腰痛 醫推薦「這運動」有助椎間盤好好呼吸

現代人久坐腰痛 醫推薦「這運動」有助椎間盤好好呼吸
淺眠、多夢都是「功能性異常」 醫示警長期忽略恐釀癌症、心血管疾病

淺眠、多夢都是「功能性異常」 醫示警長期忽略恐釀癌症、心血管疾病
重視功能年齡 切割5風險因子延緩老化

重視功能年齡 切割5風險因子延緩老化

熱門新聞

老人跌倒。圖/AI生成 劉郁瑋

🎙️居家養老真的安全？專家揭示潛藏健康風險

2026-04-07 09:35
睿鳴堂中醫診所院長、中醫師吳宛容說，真正的失智症患者通常「難以長時間維持一致的認知狀態」，他們在生活中會不自覺流露困惑、焦慮甚至挫折感；但若是刻意模仿者，往往在特定情境下會出現「破綻」。圖／本報系資料照片

失智症能假裝嗎？健忘、迷路可模仿 但「這點」騙不了人

2026-04-06 13:25
馬英九近年出席公開場合，常有隨扈或助理在旁協助，顯示短期記憶可能受影響。（本報資料照片）

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

2026-03-26 05:13
牛肉、豬肉等紅肉已被醫界證實容易增加罹患大腸癌的風險，營養師建議愛吃紅肉的民眾，最好在飲食中加入深綠葉蔬菜，降低罹癌的機率。 示意圖／AI生成

紅肉吃多恐罹癌 研究曝加1蔬菜可降低身體發炎…4周見效

2026-04-10 15:33
散步時偶爾停下來伸個懶腰，可以避免駝背；示意圖。(圖／123RF)

83歲教授推「不失智散步法」 有助刺激活化大腦

2026-04-02 02:00
眼科醫師指出，許多人一聽到「睫毛有蟎蟲」就感到恐慌，甚至誤以為是衛生習慣不佳所致，但事實上，這是一種常見且正常的現象。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@AKHIL）

睫毛全是蟎蟲？醫揭真相：9成成年人都有 這些症狀要注意

2026-04-08 17:33

超人氣

更多 >