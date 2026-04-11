關節磨損會痛 醫師揭關鍵在發炎與修復的失衡

許多人將關節炎視為長期使用造成的「磨損」，醫師指出，關節其實是具有活性、持續進行新陳代謝的組織，關鍵在於「發炎與修復的失衡」。（記者翁唯真／攝影）

許多人將關節 炎視為長期使用造成的「磨損」，認為只能透過止痛、注射或忍耐來應對。然而，醫師指出，關節其實是具有活性、持續進行新陳代謝的組織，其健康狀態會隨身體內在環境變化而改變，關鍵不在單純耗損，而在於「發炎與修復的失衡」。

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘於臉書表示，當身體維持穩定狀態時，軟骨細胞具備修復能力；但若長期處於慢性發炎環境，將導致分解增加、修復下降，使關節逐步走向退化。因此，關節不適往往是長期內在失衡的結果，而非單一事件造成。

近年研究發現，運動可透過肌肉釋放「肌肉激素」（myokines），調節全身發炎反應與代謝狀態。這些訊號分子會影響關節內的微環境，降低發炎並促進修復機制啟動。

張家銘指出，當身體長期缺乏活動時，相關訊號分泌下降，修復系統難以被喚醒；反之，規律運動則能逐步將身體由「發炎優勢」轉為「修復優勢」。

在運動方式上，張家銘建議應以中低強度有氧活動為起點，例如快走或騎腳踏車，並以「可對話」的運動強度為原則，有助穩定釋放抗發炎相關分子，如介白素-10（IL-10）等。隨後再逐步加入肌力訓練，以提升肌肉量、改善關節受力分配，同時促進類胰島素生長因子（IGF-1）分泌，強化組織修復能力。

此外，關節健康也與整體代謝與生活型態密切相關。張家銘指出，臨床評估除關節本身外，也會檢視發炎指標（如高敏感性C反應蛋白）、血糖與血脂狀況，及營養與睡眠品質。若長期存在代謝異常或作息混亂，將抑制修復機制並加劇發炎反應。

張家銘說，在飲食方面，建議減少精製糖與高度加工食品攝取，增加天然食物、優質蛋白質與抗發炎脂肪，以協助改善體內環境。同時，維持規律作息與良好睡眠，有助調節荷爾蒙與免疫系統，進一步支持組織修復。

張家銘表示，運動的核心價值不僅在於提升體能，更在於調整身體內部的分子訊號與系統平衡，是一種從根本改善關節健康的方式。只要方向正確、持續進行，身體將逐步回應，從細胞層開始，帶動整體功能改善。