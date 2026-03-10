肚子變大、血脂偏高…醫曝：血管老化早期警訊

許多人肚子逐漸變大，抽血檢查時發現血脂稍微偏高，特別是三酸甘油脂，但身體並沒有明顯不適，因此往往不太在意，只覺得可能是最近比較忙、運動比較少。（本報資料照片）

許多人肚子逐漸變大，抽血檢查時發現血脂稍微偏高，特別是三酸甘油脂，但身體並沒有明顯不適，因此往往不太在意，只覺得可能是最近比較忙、運動比較少。不過醫學研究指出，當腰圍增加同時合併三酸甘油脂升高時，其實可能是血管開始出現變化的早期訊號。

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，臨床上將這種情況稱為「高三酸甘油脂腰圍表型」，研究顯示，具有這種體態與血脂特徵的人，未來出現早期動脈粥樣硬化的風險可能增加兩倍以上。也就是說，看似常見的兩個身體變化，當同時出現時，可能代表血管內部已經開始累積長期變化。

張家銘指出，許多人對心臟病或中風的印象是突然發生，但實際上多數心血管疾病 都是經過多年累積。血管內壁長期承受壓力，血脂逐漸沉積，免疫細胞開始聚集，血管壁慢慢變厚，這些過程可能持續十幾年甚至更久。由於身體通常沒有明顯症狀，因此醫學上稱為「亞臨床動脈粥樣硬化」。等到斑塊變得不穩定時，才可能突然出現心肌梗塞或中風等事件。

張家銘進一步說明，腰圍增加往往與內臟脂肪堆積有關，當內臟脂肪增加時，肝臟會製造更多三酸甘油脂，血液中的脂蛋白組成也會改變，使脂質更容易附著在血管壁上。同時身體可能維持在低度發炎的狀態，長期下來便可能促進動脈斑塊形成。

從整體代謝的角度來看，腰圍增加與血脂升高往往不只是單一問題，而是身體代謝環境逐漸失衡的表現。張家銘說，例如胰島素調節、脂肪代謝、免疫反應與細胞能量運作都可能受到影響，當這些系統長期處於不平衡狀態時，血管內壁的修復能力也可能逐漸下降。

此外，腸道菌相、身體活動量與循環功能，也都可能影響血管健康，腸道菌群會參與脂質代謝與免疫調節，如果腸道環境不穩定，發炎反應也較容易被啟動；活動量不足則可能讓血管彈性逐漸下降，影響血管內皮調節能力。

壓力與睡眠狀態同樣與腰圍及血脂有關，張家銘指出，當壓力長期處於高警戒狀態時，交感神經活性會增加，胰島素敏感度可能下降；若經常熬夜或作息不規律，身體生理節律受到影響，也可能增加發炎反應並影響代謝穩定度。臨床上不少人在改善睡眠後，腰圍與三酸甘油脂也隨之改善。

張家銘表示，若發現腰圍增加且三酸甘油脂偏高，建議可進一步評估相關代謝指標，包括空腹血糖、空腹胰島素、糖化血色素等胰島素阻抗相關指標，及脂蛋白結構分析與高敏感度C反應蛋白等發炎指標；必要時也可透過頸動脈超音波檢查，了解血管內壁是否已出現早期變化。

在生活習慣方面，張家銘建議可從飲食、運動與作息調整著手，減少含糖飲料、甜食與高度加工食品，多攝取蔬菜、天然食物與適量蛋白質，有助於穩定血糖與胰島素波動，晚餐時間若能稍微提前，避免睡前進食，也有助於改善脂質代謝。

另外，增加日常活動量也相當重要，張家銘說，肌肉是身體消耗能量的重要組織，透過快走、騎腳踏車、游泳或簡單肌力訓練，都能促進能量利用，減少脂肪堆積。維持規律睡眠、減少壓力，及攝取足夠膳食纖維以維持腸道健康，也有助於整體代謝環境回到較穩定的狀態。

張家銘提醒，許多慢性疾病往往是在多年累積下逐漸形成，腰圍增加與三酸甘油脂升高，看似只是小小的身體變化，但可能是身體最早出現的健康訊號。若能及早注意並調整生活型態，就有機會在疾病發生之前，讓健康重新回到較穩定的軌道。