我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英涉港版國安法遭重判20年 律師團隊：不會上訴

NBA／詹姆斯登歷史進球王 約柯奇大三元攪局斷湖人3連勝

「看不見的隱形胖」 台灣女性44%有脂肪肝 醫：注意5大徵兆

記者廖靜清／台北報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
脂肪肝與腰圍粗細密切相關，是腹部內臟脂肪過多的指標，男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，屬於高風險群。（123RF）
脂肪肝與腰圍粗細密切相關，是腹部內臟脂肪過多的指標，男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，屬於高風險群。（123RF）

脂肪肝是台灣常見的肝病，與代謝症候群、肥胖、糖尿病及飲酒有關，若脂肪長期堆積導致肝細胞發炎，恐致慢性肝病、肝硬化，甚至是肝癌。美兆診所內分泌暨新陳代謝科醫師林素菁提醒，脂肪肝俗稱「肝包油」，是一種「看不見的胖」，有些人雖然看起來很瘦，脂肪肝卻高得驚人，罹癌風險大增。

「受到飲食西化影響，國人吃進過多的油鹽糖以及精緻澱粉，脂肪肝已快變成台灣新國病。」林素菁指出，不少女性體態勻稱，卻在健檢時發現內臟脂肪超標、甚至已有脂肪肝。臨床觀察，女性代謝風險近年出現年輕化與隱形化趨勢，因早期無明顯症狀，很多人以為自己體態不胖就沒事。

根據美兆健康管理機構統計，2015至2024年女性健檢數據顯示，脂肪肝比例長期維持在35%以上，近年攀升明顯，最高甚至超過44%。林素菁說，脂肪肝並非肥胖者專利，許多女性BMI正常，卻已有內臟脂肪累積與肝臟脂肪沉積問題。這種「隱性肥胖」易導致肝炎、心血管疾病，影響全身健康。

數據也顯示，30至55歲的女性易陷入「看不見的胖」，其原因包括荷爾蒙變化、代謝率下降、胰島素阻抗、生活壓力大等。林素菁說，皮質醇上升易導致「壓力胖」，若長期處於高壓、睡眠不足、作息紊亂狀態，皮質醇分泌失衡會干擾血糖調節與脂肪代謝，脂肪容易堆積在腹部與內臟。

林素菁強調，脂肪肝看似小事，卻是代謝失衡的警訊，因為內臟脂肪累積代表錯誤的生活型態，長期下來可能演變成糖尿病前期、三高問題。脂肪肝初期無明顯症狀，常被忽視，多數人在健檢時透過超音波才發現，不過仍可從一些身體變化發現早期警訊。

脂肪肝5大徵兆

1.腰圍增加：體重變化不大，但褲頭變緊，腰圍增加（中心型肥胖）是反映內臟脂肪過多的重要指標。

2.餐後腹脹：吃完飯後覺得飽脹或胃悶感增加，特別是晚餐後更明顯。

3.容易疲倦：常見疲倦、乏力、食欲不振等症狀，腦霧感增加，專注力下降、提不起精神。

4.睡眠變差：脂肪肝會導致疲倦，進而引發睡眠障礙，出現淺眠、易醒、醒來仍覺得疲累。

5.健檢異常：出現「邊緣異常」的數字，例如三酸甘油脂偏高、HDL偏低、空腹血糖或肝指數偶爾上升。

林素菁強調，上述徵兆不是單一症狀，而是代謝系統發出的早期訊號。脂肪肝是可以透過「少吃多動」逆轉，尤其是有氧運動，建議每周固定安排阻力訓練。另建議以蛋白質與蔬菜打底，減少含糖飲料、精緻澱粉與酒精，才能降低脂肪往內臟堆積的風險。

世報陪您半世紀

心血管疾病

上一則

壓力、代謝與老化成健康三大威脅 醫：及早介入有助預防疾病發生

延伸閱讀

將「瘦瘦針」當美容保養品 當心「報復性復胖」上身

將「瘦瘦針」當美容保養品 當心「報復性復胖」上身
6類人不適用「瘦瘦針」 跟風施打恐淪泡芙人

6類人不適用「瘦瘦針」 跟風施打恐淪泡芙人
天天1杯手搖飲增26%糖尿病風險 營養師授控糖護心5守則

天天1杯手搖飲增26%糖尿病風險 營養師授控糖護心5守則
醫藥／泡泡尿未必腎病 腎異常5徵兆

醫藥／泡泡尿未必腎病 腎異常5徵兆

熱門新聞

許多人喜歡在家運動鍛鍊身體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

免器材居家5組抗阻力訓練 增強五大肌群

2026-03-02 20:05
示意圖。（取自123RF）

中年也來得及 哈佛30年研究：原來長壽的人都這樣吃

2026-02-25 13:56
營養師點名脂肪最怕9種食物，藍莓、番茄都入列。示意圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

營養師曝脂肪最怕9種食物 薑黃、番茄都入列

2026-02-28 17:36
牙醫分享刷牙誤區。示意圖。（取材自pexels.com@ George Becker ）

刷了幾十年才發現白刷 牙醫點名3大刷牙誤區

2026-03-01 20:05
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)

🎙️沉默的模範生：華裔青少年的心理危機

2026-03-03 09:30
不少台灣旅客到日本旅遊時都會有同樣疑問：明明拉麵、丼飯、壽司樣樣都是澱粉主食，為何街頭上卻少見明顯過重身形？示意圖。 (歐新社)

日本是碳水大國為何日人吃不胖？ 網揭與台灣4大生活差異

2026-02-26 19:17

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點