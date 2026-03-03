五大常見健康困擾 你中了幾項？ 背痛、手腳麻痛居冠

我的頻道

記者廖靜清／台北報導
久坐、熬夜幾乎成為現代人的日常，導致身體痠痛、影響日常作息與睡眠。（123RF）
現代人工作壓力大，長時間久坐，看螢幕、滑手機，姿勢不良易引發肩頸肌群僵硬與慢性疼痛，甚至痛到晚上睡不好，成了另一種「生活型態流行病」。根據台灣聯安預防醫學機構健檢大數據調查，統計3萬6,165筆受檢者資料，2025年最常見的五大健康困擾，第一名為全身性肌肉痠痛或長期慢性的局部痠痛。

聯安診所健康管理中心主任洪育忠表示，低頭滑手機、使用滑鼠鍵盤等反覆單一動作，都會讓特定肌群長期緊繃，關節活動度下降，成為大眾常見的健康困擾第一名，總共約6846人有肌肉痠痛問題，表現出背痛、手腳麻痛、關節疼痛、手腳肌肉無力等，如果持續放任疼痛不管，可能形成身心的負向循環。

排行第二是長期高壓牽動自律神經與內分泌反應，常導致失眠、消化不良、心悸、頭暈、倦怠感等症狀。聯安健檢數據顯示，高達82.3%的人有自律神經異常問題，代表每十人之中就有八人自律神經失調。洪育忠說，當自律神經調節系統長期紊亂，腸胃蠕動與胃酸分泌更容易失序，免疫反應也可能變得更敏感。

其他常見的健康困擾，依序為咳嗽、頭暈及頭痛、感覺無力或倦怠。洪育忠建議，要解決健康困擾，關鍵在於改善日常生活習慣，包括中斷久坐習慣，例如每30至60分鐘起身走動1至3分鐘，改善血液循環。其次是建立穩定的活動量及運動量，可每天安排10至20分鐘快走或爬樓梯，幫助身體回到較穩定的修復節奏。

「身體痠痛、腸胃不順、反覆咳嗽、頭痛、失眠等不適，可能是身體發出的求救信號。」洪育忠提醒，應該好好檢視活動量、睡眠品質、壓力指數，或是進行健康檢查，找出病因對症下藥。除了尋求醫療協助，也要從日常生活型態著手調整，包括均衡飲食、規律運動、紓壓練習、戒除菸酒等，重新校正生理時鐘。

肌肉痠痛

頭暈自行買成藥解決？ 醫警告：若反覆發生 須先就醫檢查

背痛以為心肌梗塞復發 竟是嚴重胃潰瘍

追劇、滑手機…用眼時間拉長「3招5穴1茶飲」飛蚊症不上門

春節年假卻有「吃越好人越累」困擾？國泰健康管理：腸胃異常

