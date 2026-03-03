慢性腎臟病常伴隨脹氣、便秘 醫建議多吃這5類水果可以顧腸胃

腎臟科醫師洪永祥指出，腎臟病常伴隨脹氣、便秘，攝取蘋果、梨子、鳳梨、草莓、葡萄這五種水果相對安全又緩解腸道問題。（本報資料照片）

便秘不只是肚子脹、排便不順，想大卻大不出來，排便時過於出力，長期下來可能會使直腸鬆弛。腎臟科醫師洪永祥指出，糞便在腸道停留太久，會產生更多尿毒素前驅物，例如吲哚與對甲酚，經腸道吸收後還是要靠腎臟代謝排除，等於是增加了腎臟的排毒負擔。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，腸道與腎臟健康息息相關，尤其是慢性發炎反應會造成腎小球損傷，應及早醫療介入，包括控制血壓、飲食限制及藥物治療等，延緩病情惡化。研究顯示，慢性腎臟病患者若合併便秘，腎功能惡化速度更快。

洪永祥指出，護腎第一步，就是把腸道顧好。腎臟患病需要嚴格的低鹽/低蛋白飲食限制，也要控制水果攝取，避開高鉀、高磷並控制水分。過量鉀離子可能累積在血液中，引發高血鉀症；磷則會導致磷酸鈣沉積使血管硬化狹窄及皮膚搔癢；尿量減少、水腫或嚴重高血壓時，需嚴格限水。

洪永祥建議，如果要兼顧「改善便秘」又「避免高鉀風險」，這5種水果相對安全又實用： 1.蘋果：磷、鈉含量低，富含植化素與果膠，有助增加糞便體積、促進益菌生長。 2.梨子：屬於低GI水果，含果膠與天然山梨醇，能溫和刺激腸道蠕動、利尿去水腫。 3.鳳梨：含纖維與鳳梨酵素，幫助消化、減少腸道停滯；應以新鮮鳳梨為主，避免果乾或果汁。 4.草莓：低熱量、高營養，含水溶性纖維與多酚，有助腸道菌相平衡；建議腎友控制草莓的攝取量。 5.葡萄：含有維生素C、維生素K和多種礦物質，水分高，能幫助糞便柔軟、較好排出。

洪永祥提醒，腎友記得控制水果的攝取量，以減少鉀離子攝取，分散在餐間食用，切勿一次吃完。每次約半碗切塊即可，切忌打成果汁，去掉纖維的果汁形同糖水，只增加熱量，且果汁對腎臟病患而言，可能隱藏高鉀危機。