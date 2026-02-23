年假後開工 醫籲3天內做這5件事讓身體回到正常軌道

白天曬曬太陽，有助調回生理時鐘。（聯合報系資料照片）

放完9天年假今天（23日）開工上班，不少人覺得頭很重還很累、沒有精神。醫師劉博仁在「劉博仁營養功能醫學專家」臉書粉專表示，開工第一天，請先照顧「生理時差」，建議3天內要做5件事，包括早餐要有蛋白質、上午曬太陽10分鐘及不要喝太多咖啡 等，讓身體回到正常軌道。

劉博仁指出，過年期間很多人做了三件讓身體混亂，包括作息延後（晚睡晚起）、飲食混亂（高糖、高油、精緻澱粉）及活動下降（久坐聊天追劇），身體的時鐘、胰島素節律、自律神經都被打亂。所以今天上班會出現昏沉、注意力下降、腸胃卡住、肩頸緊、心情煩躁及想喝甜飲或咖啡，他表示，這些都不是心理問題，是交感神經硬被叫醒，但代謝還沒醒。

劉博仁呼籲民眾開工三天內，要做5件非常重要的事。首先，早餐要有蛋白質，不要再吃蘿蔔糕＋甜奶茶，改成蛋＋豆漿＋優格＋堅果，蛋白質會重新啟動代謝時鐘，否則一整天都會想吃甜食。

第二，上午曬太陽10分鐘，因為光線是人體最強的生理校時器，比咖啡更有效，會讓褪黑激素晚上準時分泌，晚上自然想睡而白天清醒。

第三，劉博仁說，中午一定要走10到15分鐘，過年後最危險的是胖，而且是餐後血糖 震盪。走路就是最快降低血糖的方法。

至於第四件事，劉博仁表示，今天咖啡不要超過兩杯，因為現在累不是缺咖啡，是副交感神經被壓住。如果喝太多咖啡晚上更睡不著。

最後一件事就是晚餐提早且要清淡。劉博仁說，開工第一周最常見的是白天累所以晚上暴食，他建議晚餐可吃蔬菜+ 蛋白質+少量澱粉，第三天精神會明顯回來。開工累不是因為假放太爽，是因為身體需要「重新同步」，他表示，先把生理節律調回來，當睡眠、血糖、自律神經回到軌道，工作效率自然就回來了。