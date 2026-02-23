我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／選手吃很大 日吞365公斤義大利麵、1.2萬片披薩

英媒：安德魯隨扈 曾為艾普斯坦紐約寓所晚宴維安

年假後開工 醫籲3天內做這5件事讓身體回到正常軌道

記者陳智華／台北即時報導
白天曬曬太陽，有助調回生理時鐘。（聯合報系資料照片）
白天曬曬太陽，有助調回生理時鐘。（聯合報系資料照片）

放完9天年假今天（23日）開工上班，不少人覺得頭很重還很累、沒有精神。醫師劉博仁在「劉博仁營養功能醫學專家」臉書粉專表示，開工第一天，請先照顧「生理時差」，建議3天內要做5件事，包括早餐要有蛋白質、上午曬太陽10分鐘及不要喝太多咖啡等，讓身體回到正常軌道。

劉博仁指出，過年期間很多人做了三件讓身體混亂，包括作息延後（晚睡晚起）、飲食混亂（高糖、高油、精緻澱粉）及活動下降（久坐聊天追劇），身體的時鐘、胰島素節律、自律神經都被打亂。所以今天上班會出現昏沉、注意力下降、腸胃卡住、肩頸緊、心情煩躁及想喝甜飲或咖啡，他表示，這些都不是心理問題，是交感神經硬被叫醒，但代謝還沒醒。

劉博仁呼籲民眾開工三天內，要做5件非常重要的事。首先，早餐要有蛋白質，不要再吃蘿蔔糕＋甜奶茶，改成蛋＋豆漿＋優格＋堅果，蛋白質會重新啟動代謝時鐘，否則一整天都會想吃甜食。

第二，上午曬太陽10分鐘，因為光線是人體最強的生理校時器，比咖啡更有效，會讓褪黑激素晚上準時分泌，晚上自然想睡而白天清醒。

第三，劉博仁說，中午一定要走10到15分鐘，過年後最危險的是胖，而且是餐後血糖震盪。走路就是最快降低血糖的方法。

至於第四件事，劉博仁表示，今天咖啡不要超過兩杯，因為現在累不是缺咖啡，是副交感神經被壓住。如果喝太多咖啡晚上更睡不著。

最後一件事就是晚餐提早且要清淡。劉博仁說，開工第一周最常見的是白天累所以晚上暴食，他建議晚餐可吃蔬菜+ 蛋白質+少量澱粉，第三天精神會明顯回來。開工累不是因為假放太爽，是因為身體需要「重新同步」，他表示，先把生理節律調回來，當睡眠、血糖、自律神經回到軌道，工作效率自然就回來了。

世報陪您半世紀

咖啡 血糖

上一則

吃喉糖能防感冒？糖分奪走水分讓喉嚨更乾燥難受

下一則

初七開工上班疲憊不堪 中醫師：「三天回春期」這樣吃最快恢復

延伸閱讀

坐60米高懸崖壁喝咖啡 福建咖啡店暴紅 客人須綁安全繩

坐60米高懸崖壁喝咖啡 福建咖啡店暴紅 客人須綁安全繩
「蛋白質優先」 但攝取過多會有這些副作用

「蛋白質優先」 但攝取過多會有這些副作用
當心影響吸收或引起不適 這四種營養品別配咖啡吞

當心影響吸收或引起不適 這四種營養品別配咖啡吞
養生／3種茶聰明喝 減脂降膽固醇

養生／3種茶聰明喝 減脂降膽固醇

熱門新聞

網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
美國1名網紅護理師透露，很多病患在人生盡頭時反而態度平靜，拜託護理師轉達「幫我告訴家人我愛他們」、「我知道我快要死了」等語，當下其實生命跡象穩定，卻沒過多久便嚥下最後一口氣。示意圖。（AI生成）

臨終病人即將生命盡頭竟有預兆？ 醫師曝最常講這些話

2026-02-22 18:35
對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節骨折。示意圖。（圖／123RF）

🎙️冬季最危險的不是流感 而是這一摔

2026-02-17 09:35
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

2026-02-18 20:46

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人