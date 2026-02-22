我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經揭400中國帳號疑介入眾院選舉 散布不利高市內容

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

不只坐飛機會引發「經濟艙症候群」 醫示警：追劇、玩手遊也恐引發血栓

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，不只是搭飛機久坐易引發「經濟艙症候群」，追劇、打牌等也可能誘發，民眾若趁連假最後一天瘋狂追劇、玩手遊，長時間久坐應提高警覺。示意圖。（取自123RF）
台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，不只是搭飛機久坐易引發「經濟艙症候群」，追劇、打牌等也可能誘發，民眾若趁連假最後一天瘋狂追劇、玩手遊，長時間久坐應提高警覺。示意圖。（取自123RF）

台灣春節9天連假22日是最後一天，許多出國旅遊民眾紛紛返國，但長時間搭飛機久坐，恐引發下肢靜脈血栓，若血栓跑到心臟、腦部，將導致心肌梗塞、腦中風。台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，搭飛機特別是坐經濟艙，座位狹小，恐出現俗稱「經濟艙症候群」的下肢靜脈血栓，但不只是搭飛機，追劇、打牌等長時間久坐也可能誘發，民眾若趁連假最後一天瘋狂追劇、玩手遊，長時間久坐應提高警覺。

林謂文說，搭飛機時避免下肢靜脈血栓，建議應選擇靠走道座位，容易起身活動，最好每1小時起身走動一次，可以去一下廁所，但如果是坐在靠窗或中間座位，則可以多做抬腳及踢腿等伸展運動，增加膝關節、踝關節活動，或來回按摩小腿至大腿，促進下肢血液循環，同時機艙濕度較低，也應多喝水，避免脫水、血液濃稠，降低血栓形成。

許多民眾在飛機上會脫掉鞋子，一旦久坐出現腳踝、腳背腫脹，甚至無法穿回鞋子時，最好提高警覺，因下肢靜脈血栓好發於單腳，如果有一隻腳出現水腫症狀，最好開始進行伸展、按摩。林謂文說，不僅是長途飛行，從日本、新加坡返國，航程約三、四個小時，也可能出現「經濟艙症候群」。

不只是搭飛機，追劇、打牌、玩手遊等長時間久坐也可能誘發下肢靜脈血栓。林謂文說，民眾若趁連假最後一天瘋狂追劇、玩手遊，也應提高警覺，如果發現單腳出現水腫且經伸展活動後，仍無法消除，應盡速就醫，並切記不要從事劇烈運動或活動，以防已形成的血栓流竄到全身。

林謂文提醒，心臟疾病病史、血液循環不佳、身體代謝循環不良、容易水腫者，於搭飛機、追劇、打牌、玩手遊時，應避免久坐。搭飛機時更是強烈建議選擇靠走道座位，無法選擇時，建議可穿彈性襪、彈性褲，增加下肢血液循環、避免水腫，降低引發心肌梗塞、腦中風等機會。

世報陪您半世紀

中風 關節 新加坡

上一則

春節「收假症候群」來了 心理師教4招找回生活節奏

下一則

春節大吃大喝慎防噎食 醫曝最新急救指引：先拍背再腹推

延伸閱讀

美軍雙航艦「夾擊」伊朗 20多年最大規模空軍軍力集結中東

美軍雙航艦「夾擊」伊朗 20多年最大規模空軍軍力集結中東
機長是金孫才搭機 88歲奶奶圓夢首飛 被升頭等艙直呼「被寵壞」

機長是金孫才搭機 88歲奶奶圓夢首飛 被升頭等艙直呼「被寵壞」
飛機故障、行李不見、行程壓縮…台21萬元極光團遭客訴

飛機故障、行李不見、行程壓縮…台21萬元極光團遭客訴
遊挪威12天遇飛機故障、行李不見 台灣團員控旅行社處理消極

遊挪威12天遇飛機故障、行李不見 台灣團員控旅行社處理消極

熱門新聞

網友分享居家運動招式。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

2026-02-16 22:05
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00
對骨密度已經流失的長者而言，一次跌倒，可能不是擦傷，而是改變人生的髖關節骨折。示意圖。（圖／123RF）

🎙️冬季最危險的不是流感 而是這一摔

2026-02-17 09:35
卜蜂董事長鄭武樾（圖）每週都會固定到健身房做重訓，維持肌肉量。(中央社)

台企業家鄭武樾90歲養生有道 天天健走萬步、重訓不間斷

2026-02-18 20:46
醫師提醒，由於代謝下降，容易發胖的40至50歲世代適合「蔬菜優先」，60歲起要注意營養不足，蛋白質需要有足夠的攝取量；示意圖。（圖／123RF）

先吃菜比較好？營養師：健康進食順序 40、50、60歲大不同

2026-02-16 01:00

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我
她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜

她教一招「去除皂垢」只需用這2材料 浴缸清潔溜溜