過年後爆「齒裂潮」 醫：小心三大牙齒殺手

醫師提醒，民眾吃吃喝喝容易忽略牙齒問題，硬咬食物造成斷裂危機；示意圖。（123RF）

過年期間美食多，許多人無間斷地進食，包括大啖牛軋糖、堅果、肉排等，有些硬物容易造成牙齒斷裂或缺角。台北長庚紀念醫院一般牙科副部主任林岱民表示，民眾吃吃喝喝容易忽略牙齒問題，硬咬食物造成斷裂危機，年後牙醫門診量常暴增。

林岱民指出，年節長假連續不間斷地吃零食，除了增加蛀牙風險，也會因為用力過猛或持續出力而發生斷裂。另外，長期磨牙或咬合不正也會導致牙齒結構疲勞，出現裂痕。過年期間，有牙科急診的醫院不多，所以收假後會湧入一波「齒裂潮」，牙醫門診數暴增3成左右。

林岱民說，年節餐桌上出現平常少吃的食物，例如帶殼瓜子、螃蟹、肉排等，有些人用力過猛，結果牙齒碎裂。輕微的崩裂可以修補、做牙套，程度嚴重者恐需拔牙以及植牙。造成齒裂的原因，除了食物硬度，也跟牙齒健康有關，發生機率隨年齡增長而增加，年長者的牙齒通常較為脆弱。

「年紀大了，牙齒結構也會因日積月累的耗損或破裂而變薄，尤其是外層的琺瑯質。」林岱民提醒，美食當前，應盡量避開「堅果、帶殼海鮮、骨頭」類食物，善用專業工具避免大口猛啃，例如核桃 器、蟹腳鉗將外殼去除，千萬不要硬碰硬用牙齒咬硬物、硬殼，只要出現微細裂紋，就是成為牙裂的起點。

想要護牙過好年，林岱民說，日常生活中亦有不少飲食和習慣都有可能損害琺瑯質，包括攝取過多含糖量高、高酸性的食物。毫無節制進食也容易讓口腔持續處於酸性，此時若再咬到較硬的食物，就可能造成牙齒崩裂。尤其，曾補過蛀牙的人，牙齒結構或強度已經較差，牙齒變得脆弱、敏感，必需及早預防琺瑯質損耗。

「若有夜間磨牙或緊張時會咬牙切齒的習慣，建議配戴護齒器。」林岱民說，會夜間磨牙的人，或是因壓力大不自覺咬緊牙關者，使用護齒器能有效保護牙齒琺瑯質免於過度磨損、降低牙裂風險。牙齒長期磨咬雖然外觀無損，但內部神經可能已受損或牙根有隱裂，輕微裂痕容易卡食物殘渣，滋生細菌加劇蛀牙。

林岱民表示，平常養護牙齒要遵循確切清潔，有些牙膏配方確實能強化琺瑯質，早晚刷牙、進食後用清水漱口、不要經常緊咬牙齒、定期檢查及洗牙，平常也不要熬夜、抽菸及喝酒，降低牙齦腫脹發炎機率。