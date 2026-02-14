瘦瘦針不只減重 名醫魏正宗研究登國際期刊 子宮內膜癌風險降66％

中山醫藥大學附設醫院過敏免疫風濕科名醫魏正宗教授。（魏正宗提供）

瘦瘦針減重 風靡全球，台灣中山醫藥大學附設醫院過敏免疫風濕科名醫魏正宗教授，與約翰霍普金斯大學、哈佛大學 等研究團隊合作，研究發現GLP-1受體促效劑（GLP-1RA，俗稱瘦瘦針）合併使用黃體素，可減少子宮內膜癌風險 66% ，研究成果近日刊登於國際頂尖期刊「美國醫學會雜誌子刊」JAMA Network Open。

此研究由魏正宗與約翰霍普金斯大學教授 Edward J. Tanner 、德州 理工大學床助理教授顏玎玳臨及哈佛大學研究員謝宜瑾、醫師李勁奕組成的跨國研究團隊。

魏正宗說明，研究採用大數據回顧性世代研究設計，透過 TriNetX 全球協作網路擷取2005至2022年的電子健康紀錄，納入44萬4820名患有子宮內膜增生或良性子宮病變的成年女性，比較4種治療策略對未來來發生子宮內膜癌的機率，研究結果顯示，合併使用GLP-1RA與黃體素合併療法，罹癌風險較單用黃體素，可降低66% 子宮內膜癌風險。

魏正宗指出，研究還分析合併療法在肥胖患者與非肥胖患者的效果也很好，用於肥胖患者可降低72%以上風險，即使在子宮內膜增生的高風險族群，也可減少51%的風險。另外，合併療法也顯著降低了患者後續接受子宮全切除手術的機率，2年及5年追蹤效果分別減少53%及41%。

魏正宗說明，研究證明針對「良性子宮病變或子宮內膜增生」女性，合併療法能有效降低子宮內膜癌風險。這項研究首次發現，GLP-1RA 代謝藥物可能透過調節賀爾蒙訊號通路，大幅改善子宮健康狀況，不過目前該領域仍屬於觀察性研究，具有關聯性，不確定有無因果性，未來仍需隨機對照臨床試驗驗證藥物療效與安全性，病患也必須就個別的健康狀況跟主治醫師討論，切勿自行使用藥物。