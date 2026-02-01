氣溫驟降心肌梗塞病例增 醫：睡眠呼吸中止症加劇心血管風險

我的頻道

記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，睡眠呼吸中止症患者，容易發生交感神經過度活化、全身性發炎反應，導致心血管疾病、代謝症候群等。（123RF）
醫師提醒，睡眠呼吸中止症患者，容易發生交感神經過度活化、全身性發炎反應，導致心血管疾病、代謝症候群等。（123RF）

天氣一冷就容易鼻塞，且睡睡醒醒、睡眠品質不佳，甚至打鼾聲變大，早上起床仍感到疲累。台灣萬芳醫院耳鼻喉科主任陳伯岳表示，因打呼求診的民眾，經檢測高達8成以上患有「阻塞性睡眠呼吸中止症」，除了導致變胖，更會迫使血管收縮、血壓飆升，導致心肌梗塞的發生率大增。

「睡覺打呼不只是吵，更是致命警訊！」陳伯岳指出，一旦停止呼吸就會發生缺氧狀況，身體接著產生大量自由基使血管粥狀硬化並產生斑塊，進一步造成高血壓、心臟功能變差。冬天空氣太乾，室內外溫差問題易加劇堵塞情形，使原有的呼吸道狹窄問題更嚴重，呼吸變淺且變費力，增加心臟負擔。

睡眠呼吸中止症患者在睡眠中呼吸道反覆阻塞，導致身體處於「間歇性缺氧」狀態。陳伯岳說，這種缺氧壓力會強制大腦啟動交感神經，使心跳加速、血管劇烈收縮，造成血壓在夜間異常飆高。長期下來血管壁受損硬化，大幅提高心律不整、心肌梗塞與中風機率。

臨床統計，超過5成高血壓患者伴隨睡眠呼吸中止症，若不積極治療，會引起全身慢性發炎反應，增加心房顫動、心衰竭、缺血性腦中風的機率。陳伯岳強調，冬季的低溫本來就容易使血管收縮，若再加上睡眠呼吸中止症造成的夜間缺氧，恐讓心臟負荷達到極限，特別是在寒流期間。

陳伯岳提醒，高血壓患者中，超過5成合併患有睡眠呼吸中止症；若只吃降血壓藥卻不治療睡眠呼吸中止症，只能治標不治本。別以為睡眠呼吸中止症只是影響睡眠，患者往往無法察覺自身症狀，以為只是打呼擾人清夢，長期缺氧會誘發發炎反應，嚴重損害全身血管健康。

陳伯岳以一名個案為例，50歲周先生，近年鼾聲如雷常驚醒枕邊人，白天也總是精神委靡，開車險些睡著，體重還飆升10公斤，甚至高血壓變得難以控制。就醫確診為重度睡眠呼吸中止症，在接受簡易手術、減重藥物與正壓呼吸器合併治療後，荷爾蒙恢復正常，不再渴望高熱量食物，血壓回穩、體重順利下降，降低猝死危機。

陳伯岳說，睡眠呼吸中止症與肥胖是互為因果的「惡性循環」，因為呼吸中止導致無法進入深層睡眠，會干擾瘦素分泌減少，使大腦不容易接收飽足訊號；同時飢餓素分泌增加，讓人食欲大增。變胖後，脂肪堆積在咽喉與舌下，直接壓縮呼吸道，而腹部脂肪增加則會推擠橫膈膜，降低呼吸驅動力。

根據台灣睡眠醫學學會推估，全台患有阻塞型睡眠呼吸中止症者保守估計已超過70萬人，陳伯岳建議，若發現自己或枕邊人有打呼聲很大、白天容易疲累或想睡覺、頸圍較粗等特徵，應盡快安排睡眠檢測，由醫師進行診斷，確認影響睡眠品質主因。

