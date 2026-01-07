高風險族群天冷想泡湯別怕 醫籲掌握這四要件

我的頻道

記者林媛玲／新北即時報導
天冷民眾喜愛泡湯，台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠提醒高風險族群泡湯要掌握四原則。（台北慈濟醫院提供）
天冷民眾喜愛泡湯，台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠提醒高風險族群泡湯要掌握四原則。（台北慈濟醫院提供）

台灣近日氣溫驟降，許多民眾喜歡泡湯，但冷熱交替造成的溫差或不當習慣容易對心血管造成負擔，尤其是高血壓患者、曾有心肌梗塞病史者，更可能因此引發心血管疾病，醫師提供4個安全原則，讓高風險族群泡湯也能愉快又安心。

台北慈濟醫院心臟血管科醫師李家誠表示，人體血管具備調節體溫與維持循環功能，健康民眾對冷熱轉換時通常能順利調整，但高血壓或曾有心肌梗塞病史等高風險族群的血管已有損傷且較脆弱，若有不當泡湯習慣，易造成心血管負擔。

李家誠說，高風險族群若進入浴場直接泡高溫池，會使血管在短時間內快速擴張，在高低溫池間反覆交替，血管頻繁收縮與舒張，使血壓波動更劇烈，另空腹、飯後或飲酒後立即泡湯易因血糖不穩、血流重新分配使腦部與心臟的供血短暫下降，一旦血壓不穩易有頭暈、心悸、胸悶、噁心、嘔吐或呼吸急促等症狀，若有持續性不適，恐導致心肌梗塞、腦中風前兆。

面對冬季泡湯，李家誠醫師表示，民眾行前應先做好自我檢查與準備，包括確認當日血壓是否穩定、是否有胸悶或心悸等不適，平時服用之藥物也務必隨身攜帶並告知同行者位置。在泡湯方式上可遵循四原則。

第一，入池循序漸進可先透過足浴暖身，待身體適應後再入池。其次控制水位高度，水位以胸口以下為宜，避免增加心臟負荷。此外，需留意水溫選擇40℃以下，每次浸泡不宜超過10至15分鐘，最後則是 適時休息與補水，避免脫水造成心臟負擔。

另若正處發燒、感冒、感染或身體有未癒合傷口的情況下，都不宜泡湯，對於血壓控制不佳、有不穩定心絞痛或近期曾有胸痛、暈眩等急性症狀的民眾也應暫緩。

醫師提醒，冬季是心血管疾病較易發生季節，民眾應維持規律運動、保持適當水分攝取，並採取低鹽、低油、均衡的飲食習慣，外出配戴毛帽、圍巾，保護頭頸部，減少血管突然劇烈收縮機會，若有任何不適即時就診，以免錯過黃金治療時機。

